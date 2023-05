6 maja — koronacja Karola III, króla Wielkiej Brytanii

Z dłonią na Biblii

Ceremonia koronacji w Wielkiej Brytanii liczy ponad tysiąc lat i od samego początku odbywa się w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Zgodnie z tradycją następuje ona po upływie kilku miesięcy od wstąpienia władcy na tron. Czas ten poświęca się na przygotowania i organizację, a także żałobę po śmierci poprzedniego monarchy — w przypadku króla Karola III zostanie on koronowany po 9 miesiącach od śmierci królowej Elżbiety II.

Trzymając dłoń na egzemplarzu Biblii monarcha złoży swą przysięgę koronacyjną. Według opublikowanego w sobotę przez Kościół anglikański programu liturgii koronacyjnej na zakończenie uroczystości 6 maja błogosławieństwa udzieli królowi Karolowi katolicki arcybiskup Westminsteru, kardynał Vincent Nichols.

Regalia, czyli „klejnoty koronne”

Uroczystość koronacyjna od lat odbywa się wedle ściśle określonego porządku. Jej nieodłącznym elementem jest wręczenie nowemu władcy regaliów, czyli cennych przedmiotów przechowywanych na co dzień w Tower of London. Należą do nich: berło, kula, korona św. Edwarda (ta sama, którą miała na sobie królowa Elżbieta II podczas koronacji) oraz XII-wieczna łyżka koronacyjna. Są to tak zwane klejnoty koronne, reprezentujące uprawnienia i obowiązki monarchy. Brytyjska korona państwowa uchodzi za najwspanialszy klejnot w kolekcji skarbca Tower w Londynie. Ma formę korony zamkniętej (corona clausa) i ozdobiona jest przez: 5 rubinów i spineli, 11 szmaragdów, 17 szafirów, 273 perły i 2 868 diamentów.

Korona św. Edwarda, tradycyjnie używana podczas koronacji władców Anglii i Wielkiej Brytanii od XIII w.

Przysięga i namaszczenie

Pierwszym etapem uroczystości koronacyjnej jest złożenie przez nowego władcę przysięgi, która zobowiąże go do sprawowania władzy zgodnie z prawem i miłosierdziem. Będzie to element inicjacyjny koronacji króla Karola III. Następnie monarcha zostanie namaszczony za pomocą łyżki koronacyjnej świętym olejem zawartym w ampulli, złotym flakonie w kształcie orła. Później zaś otrzyma kolejne regalia koronacyjne, m.in. berło i kulę. Całość zwieńczy nałożenie mu na głowę korony św. Edwarda. Nabożeństwo odprawi — tradycyjnie — arcybiskup Canterbury, honorowy zwierzchnik Kościoła Anglii.

Specjalne egzemplarze Biblii na koronację Karola III

Specjalne egzemplarze Biblii Króla Jakuba — angielskiego tłumaczenia Pisma Świętego z XVII wieku — wydrukowano z okazji koronacji króla Karola III. Po raz pierwszy Biblii użyto podczas wspólnej koronacji króla Wilhelma III i królowej Marii II w 1689 r. Pierwsza specjalnie wydana Biblia Koronacyjna pojawiła się w 1761 r., gdy na tron wstępował Jerzy III. Od tej pory każda koronacja brytyjskiego monarchy była okazją do przygotowania takiej Biblii.

Gdy anglikański arcybiskup Canterbury Geoffrey Fischer wręczał Biblię Koronacyjną Elżbiecie II w 1953 r., wypowiedział wówczas słowa: „Przedstawiamy wam tę Księgę, najcenniejszą rzecz, jaką daje ten świat. Oto Mądrość; to jest królewskie Prawo; to są żywe wyroki Boga”.

Obecny arcybiskup Canterbury, Justin Welby, zamówił w wydawnictwie uniwersytetu oksfordzkiego (Oxford University Press) cztery egzemplarze Biblii Koronacyjnej, ręcznie oprawione w skórę i dekorowane płatkami złota przez londyńską introligatornię Shepherds, Sangorski and Sutcliffe.

Przysięga na Kamieniu Przeznaczenia

Do opactwa Westminsterskiego dostarczono już Kamień Przeznaczenia, na którym będzie koronowany Karol III. Stone of Destiny, czyli Kamień Przeznaczenia lub Kamień ze Scone, przez wieki wiązany był z koronowaniem szkockich królów. Przez stulecia przetrzymywali go Anglicy, ale ostatecznie ponad 25 lat temu oddali go Szkotom. Teraz kamień przewieziono do Londynu, gdzie 6 maja będzie towarzyszył uroczystej koronacji Karola III.

Jak podaje Encyklopedia Britannica, Kamień Przeznaczenia to masywny blok piaskowca. Waży 150 kg, ma 66 cm długości, 42 cm szerokości i 27 cm wysokości. Według legendy na owym kamieniu spoczął niegdyś patriarcha Jakub, wnuk Abrahama, syn Izaaka i Rebeki oraz przodek ludu Izraela. Głaz będący symbolem monarchii Szkocji został w 1296 r. przejęty przez króla Anglii Edwarda I i wraz z innymi szkockimi regaliami przeniesiony do Londynu. Pozostawał w Anglii przez 700 lat i stanowił element tronu, na którym koronowano królów i królowe, jako symbol tego, że królowie Anglii są również władcami Szkocji.

Obietnica chronienia wszystkich religii

Po raz pierwszy od czasów reformacji w koronacji króla Karola III będą znowu uczestniczyli biskupi katoliccy.

Po raz pierwszy też — na życzenie nowego króla — w ceremonii koronacyjnej przewidziany jest większy udział przedstawicieli innych wspólnot chrześcijańskich. Obok kard. Nicholsa będzie obecny grecko-prawosławny arcybiskup Wielkiej Brytanii, Nikitas Loulias oraz przewodnicząca wolnych Kościołów, Helen Cameron. Nowością jest również to, że jeszcze przed koronacją Karol III złoży obietnicę „chronienia wszystkich religii”.

Ponadto, po ceremonii koronacji, zostanie odczytane wspólne pozdrowienie wszystkich religii dla króla. Według programu uroczystości jako „sąsiedzi w wierze” pozdrowią króla Karola przedstawiciele judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu oraz sikhów.

Procesja koronacyjna

Nieodzownym punktem ceremonii jest procesja. W dniu koronacji króla Karola III ulicami Londynu przejdą dwie parady. Pierwsza zabierze monarchę z małżonką karocą Diamond Jubilee State Coach spod pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego, a druga, już po nabożeństwie, obejmie trasę powrotną do rezydencji. Wówczas król Karol III i królowa Kamila przesiądą się do karocy Gold State Coach, której używano podczas każdej koronacji od czasów Wilhelma IV. Po dotarciu na miejsce małżonkowie wyjdą na balkon, by oficjalnie pozdrowić zgromadzony tłum.

Hołd i uznanie

Ostatnią częścią koronacji będzie oddanie hołdu nowemu władcy. Wysoko postawieni urzędnicy Wielkiej Brytanii złożą ręce na kolanach monarchy, przysięgając mu wierność, dotykając korony i całując jego prawą dłoń. Królowi Karolowi III pokłoni się również jego małżonka, królowa Kamila, kontynuując w ten sposób tradycję zapoczątkowaną przez księcia Filipa, który w 1953 r. oddał cześć swojej żonie, królowej Elżbiecie II, przyrzekając jej służbę.

Kamila — pierwsza królowa konsorta od 86 lat

Kamila również zostanie koronowana, lecz będzie to krótsza ceremonia. Wtedy to na jej głowę zostanie włożona platynowa korona zdobiona diamentami. Ostatnią królową (żoną króla) koronowaną w ten sposób w opactwie westminsterskim była Elżbieta Bowes-Lyon. Wydarzenie to miało miejsce w 1937 r.

„Skromna” uroczystość

Pomijając obligatoryjne rytuały, koronacja króla Karola III będzie nieco odbiegać od tradycyjnego modelu. Ma ona bowiem odzwierciedlać wizję „skromniejszej, bardziej nowoczesnej monarchii”. Ceremonia ma być krótka (ok. 1 godziny) i mniej kosztowna. Uroczystość zgromadzi nie więcej niż 2 tysiące gości, co jest sporą różnicą względem koronacji królowej Elżbiety II, na której pojawiło się ponad 8 tys. osób.

Z okazji koronacji Brytyjczycy otrzymali od władz Wielkiej Brytanii dodatkowy dzień wolny od pracy (poniedziałek, 8 maja).

