Jak dalej toczą się sprawy schorowanej emerytki? Na jaką pomoc państwa mogą liczyć ludzie z niepełnosprawnością?

Pomoc kilkugodzinna, ale bardzo potrzebna

— Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy nie, ale po opublikowaniu artykułu specjaliści samorządu rejonu trockiego bardzo szybko zaciekawili się schorowaną sąsiadką. Przyjechali, sprawdzili i wkrótce znalazła się osoba, która codziennie pomaga schorowanej kobiecie. Dzisiaj do pomocy pani przychodzi codziennie na dwie godziny, żeby posprzątać, zrobić zakupy, przygotować posiłek, wyjść ze schorowaną sąsiadką na krótki spacer. Jesteśmy bardzo wdzięczni, to naprawdę ogromna pomoc. Sąsiadka, co prawda, powinna dopłacić za pomoc, ale to nie są jakieś ogromne pieniądze — suma stanowi około 15 procent jej dochodów — opowiada nasza czytelniczka Magda (prawdziwe imię i nazwisko znane redakcji).

To właśnie ona w kwietniu zwróciła się o zapewnienie usług opiekuńczych do starostwa w Landwarowie, które mieści się na terenie samorządu rejonu trockiego.

— Po prostu chciałam pomóc samotnej, nie w pełni sprawnej sąsiadce, która z trudnością porusza się. Niestety, ale w starostwie od razu nie uzyskaliśmy potrzebnej pomocy, dlatego zwróciliśmy się do redakcji, żeby opowiedzieć o sytuacji i w ogóle dowiedzieć się więcej na temat zasad udzielania państwowej opieki osobom niepełnosprawnym. To bardzo wrażliwy temat, który dotyczy wielu osób w naszym kraju — mówi czytelniczka.

Samorząd nie może odmówić pomocy

Linas Kukuraitis, wiceprzewodniczący sejmowego komitetu Ochrony Społecznej i Pracy, były minister opieki socjalnej i pracy zauważył w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, że istnieje zaległy problem z brakiem pracowników socjalnych — ale to nie znaczy, że samorząd może odmówić pomocy. Ich zadaniem jest znalezienie tych pracowników. Najczęściej bywa tak, że rodzina nie chce kłócić się z samorządem, nie mają sił czy chęci na walkę i po prostu poddają się. Zwracają się ostatecznie do prywatnych domów opieki, za własne pieniądze wynajmują opiekunów.

Brak informacji

— Ludzie po prostu nie wiedzą, jaka pomoc im się należy od państwa. Dlatego wielu dziękowało za artykuł i mówili, że teraz, jak będą zwracać się o pomoc, to wezmą ze sobą gazetę, żeby pokazać, że wiedzą, co im się należy. Wiem z własnego doświadczenia, że to skomplikowany proces. Gdy poszłam po raz pierwszy prosić o pomoc, w ogóle nie miałam pojęcia, co należy się. Dlatego w starostwie pytałam, jakiej pomocy możemy oczekiwać. Niestety, wówczas nie udało się zdobyć wszystkich potrzebnych informacji. Natomiast, gdy poszłam już wiedząc, jaką pomoc samorząd musi zapewnić i zaczęłam tam wymieniać, zupełnie inaczej rozmawiano. Dlatego dzisiaj jest bardzo ważne mówić o tym, żeby ludzie wiedzieli, na jaką pomoc mogą liczyć. Niektórzy też myślą, że trzeba dopłacać bardzo dużo. Suma jednak jest naprawdę dostępna i zależy ona od wielkości emerytury — mówi Magda.

Samorząd zobowiązany do udzielania opieki socjalnej

Przypominamy, że jeśli starsza, schorowana osoba nie ma rodziny lub rodzina od niej się odwróciła, to pomoc i wsparcie powinny zapewnić starostwo i samorząd, w którym mieszka osoba potrzebująca pomocy. Za organizację opieki socjalnej w naszym państwie odpowiedzialny jest samorząd. To ich obowiązek zapewnić potrzebującym ludziom usługi socjalne.

Osoby, które chcą skorzystać z usług socjalnych świadczonych przez samorząd muszą zwrócić się do administracji miejskiej miejsca zamieszkania. Usługi socjalne mogą być świadczone w domu danej osoby, instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych.

Ludzie z niepełnosprawnością często nie wiedzą, jaka pomoc im się należy od państwa

Pomoc socjalna dla osób niepełnosprawnych

W Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy „Kurier Wileński” poinformowano, że osoba z niepełnosprawnością może otrzymać rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Służba ds. Oceny Niepełnosprawności i Zdolności do Pracy osobie z niepełnosprawnością może przyznać rekompensatę na wydatki związane z pielęgniarstwem lub opieką (pomocą). Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać wsparcie w celu dostosowania mieszkania. We wszystkich samorządach kraju świadczone są usługi socjalne dla osób z niepełnosprawnością, które nie mają wystarczających umiejętności czy możliwości i potrzebują pomocy, a także dla członków ich rodzin.

Pomoc medyczna dla potrzebujących

Pacjentom z potrzebami pielęgniarskimi system opieki zdrowotnej może zaoferować m.in. opiekę paliatywną, tzn. usługę pielęgniarską dla pacjentów z nieuleczalną chorobą (zwykle z ciężką chorobą onkologiczną), mająca na celu poprawę jakości życia pacjenta i jego bliskich i inne usługi pielęgniarskie, które są świadczone osobom w każdym wieku z chorobami przewlekłymi, osobom z niepełnosprawnością, gdy istnieje jasna diagnoza choroby i nie jest wymagane aktywne leczenie a rehabilitacja medyczna jest przeciwwskazana. Również ambulatoryjne usługi pielęgniarskie w domu, które są świadczone przez zespół pracowników służby zdrowia (pielęgniarka, asystentka pielęgniarki, fizjoterapeuta) w domu pacjenta.