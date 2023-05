Farmakotechnicy nadal będą mogli pracować na prowincji

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął stosowne poprawki do ustawy o prawie farmaceutycznym: 71 posłów było za, 9 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Granica 3 tys.

Zmiany przewidują, że w miasteczkach o liczbie mieszkańców poniżej 3 tys., a także w aptekach wiejskich — w przypadku braku farmaceuty, samodzielną pracę będą mogli wykonywać pomocnicy farmaceutów — farmakotechnicy, którzy uzyskali odpowiednie kwalifikacje przed rokiem 2006.

Będą jednak musieli być monitorowani przez farmaceutów za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji. Jeden farmaceuta będzie mógł więc nadzorować maksymalnie trzech asystentów-farmakotechników.

Po leki do Polski…

Przedstawiciel Frakcji Demokratycznej „W imię Litwy” (lit. „Vardan Lietuvos”) Kęstutis Mažeika podkreślał, że mieszkańcy terenów przygranicznych z Polską nie kupują już leków w lokalnych aptekach ze względu na wysokie ceny: „Teraz większość ludzi jeździ do Polski kupować lekarstwa. Praktycznie nie potrzebują usług tamtejszych aptek, tylko kierują się tam na konsultacje”.

Nie ograniczać liczbami

Z kolei Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, posłanka Partii Pracy, jest przekonana, że ​​nie należy ograniczać możliwości pracy farmakotechników w miastach powyżej 3 tys. mieszkańców:

„W niektórych miastach mamy 3,2 tys. mieszkańców, 3,7 tys. mieszkańców, a do tych mniejszych miejscowości czasami naprawdę trudno jest przyciągnąć specjalistów w swojej dziedzinie, przez co dostępność usług aptecznych może się zmniejszyć”.

Różnicowanie dyrektywy UE

Agnė Širinskienė, starosta sejmowej Mieszanej Grupy Posłów, podkreślała, że ​​taką decyzją Sejm różnicuje obowiązywanie dyrektywy Unii Europejskiej między miastem a wsią i dyskryminuje mieszkańców wsi, ponieważ nie daje im to możliwości otrzymania wysokiej jakości usług:

„Co mówimy i jaką wiadomość wysyłamy do ludzi? Mieszkaniec miasta otrzymuje usługi apteczne spełniające europejskie standardy, takie jakie zapewnia UE. Tymczasem mieszkańcom wsi, gdzie stan zdrowia ludzi jest już gorszy i są duże problemy z dostępem do służby zdrowia, mówimy, że otrzymują świadczenia zdrowotne, które nie są takimi, jak określa Unia Europejska. One są nieobowiązkowe, wystarczą usługi farmakotechnika bez wyższego wykształcenia”.

Zdaniem posłanki taką decyzją Sejm udaje troskę o regiony.

Formalność statutowa

W ub. wtorek komisja etyki i procedur podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie naruszenia statutu Sejmu przy rozpatrywaniu zmian w ustawie. Zdaniem Jurgisa Razmy, który przewodniczył posiedzeniu Sejmu, jeśli komisja uzna, że ​​doszło do naruszenia, wówczas poprawki będą ponownie rozpatrywane.

10 lat od unii

Komisja Europejska dała Litwie 10 lat, aby asystenci farmaceuty z dużym doświadczeniem praktycznym mogli zdobyć kwalifikacje farmaceuty.

W latach 2004–2019, kiedy Uniwersytet Wileński (VU) i Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowia (LSMU) realizowały program przekwalifikowywania farmaceutów, prawie 700 asystentów farmaceutów uzyskało takie kwalifikacje, a obecnie — zgodnie z procedurą regulowaną przez UE, około 3 tys. będzie miało możliwość zatrudnienia.