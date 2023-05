— Podczas konferencji chcemy przede wszystkim oddać należną cześć ofiarom Zbrodni Katyńskiej przedstawiając najnowsze wyniki badań. Ukazanie jak najszerszej perspektywy badawczej, przywołanie ofiar z imienia, pokazanie katów — to nasze największe zobowiązanie względem zamordowanych oraz ich rodzin — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dr Marek Jedynak, dyrektor białostockiego oddziału IPN.

Jak podkreśla Jedynak, spotkanie ma również na celu przywołać opowieść o niemych świadkach zbrodni — m.in. materiałach źródłowych zgromadzonych w archiwum dr. Jana Zygmunta Robla.

— Pierwszy panel sympozjum porusza m.in. temat publikacji Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Gdy nieme groby przemawiają… Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni współautorzy: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, dr Ewa Kowalska, dr Ewa Dulna-Rak oraz prof. dr hab. Tadeusz Wolsza. Dr hab. Patryk Pleskot opowie o kapelanach zamordowanych przez NKWD w latach 1939–1940. Tematyka konferencji dotyczy zarówno życiorysów ofiar, jak i ich rodzin, przebiegu zbrodni, kwestii tzw. „kłamstwa katyńskiego”, a także źródeł historycznych, m.in. zgromadzonych w archiwum dr. Robla. Ostatni panel jest najbardziej „wileński”. Ilona Lewandowska opowiada o losach rodziny mjr. Bronisława Hołuba, Waldemar Szełkowski w swojej prelekcji przedstawia płk. Konstantego Druckiego-Lubeckiego — dowódcę Wileńskiej Brygady Kawalerii, natomiast dr hab. Jarosław Wołkonowski przybliży sylwetki polskich żołnierzy z Wileńszczyzny zamordowanych przez NKWD. Dodatkowo dr Ewa Kowalska opowie o ofiarach Zbrodni Katyńskiej związanych z ziemią wileńską. Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Dulce et decorum est pro Patria mori” w reż. Marty Telakowskiej zakończy pierwszy dzień wydarzenia. Film opowiada o ppor. rez. Tadeuszu Zbigniewie Ciszewskim, rozstrzelanym 14 kwietnia 1940 r. przez NKWD i zrzuconym do dołu śmierci w katyńskim lesie. Przed śmiercią napisał na swojej manierce: „Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”. I to właśnie m.in. przedmioty przemawiają teraz w imieniu ofiar. Musimy się tylko w ten cichy krzyk wsłuchać, m.in. naukowo — wyjaśnił historyk.

W drugim dniu konferencji, 25 maja, przewidziano projekcję filmu dokumentalnego „Kapelani Golgoty Wschodu” w reż. Bogusławy Stanowskiej-Cichoń oraz zorganizowanie warsztatów dla młodzieży.

— Praca z dziećmi i młodzieżą na Litwie to nasz priorytet. Motywujące jest to, że dzieci i młodzież przygotowują pod okiem swoich wspaniałych nauczycieli akademie m.in. na temat Zbrodni Katyńskiej. Naszym zadaniem jest pomóc wychowawcom i rodzicom w patriotycznym wychowaniu najmłodszych. Warsztaty poświęcone Zbrodni Katyńskiej odbywać się będą zarówno na kanwie opowieści o samej Zbrodni, jak i ćwiczeń na kartach pracy. Zajęcia prowadzić będzie prof. Danuta Jastrzębska-Golonka z Instytutu Pamięci Narodowej. W warsztatach weźmie udział młodzież ze szkół polskich w Wilnie i w tym miejscu wielki ukłon kieruję w stronę Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, na których zawsze możemy liczyć — mówi dyrektor białostockiego oddziału IPN.

