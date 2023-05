Konferencja „Echa Zbrodni Katyńskiej” [GALERIA]

Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Polski w Wilnie zaprosiły do udziału w konferencji naukowej, która odbywa się 24-25 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Katyń to jedno z najważniejszych miejsc na mapie martyrologii narodu polskiego, a konferencja miała naświetlić najnowsze badania na ten temat. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.