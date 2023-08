Nowa forma pomocy dla pacjentów

Nowy model transportowania pacjentów we wtorek w miasteczku Jurbarkas zaprezentował minister ochrony zdrowia Arūnas Dulkys. W listopadzie ub. roku rząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowego modelu przewozu pacjentów na okresu próbny.

Przeznaczono 7 mln euro

Nowa usługa będzie dostępna w 20 samorządach południowo-zachodniej Litwy do lipca 2024 r. Decyzję o tym, że stan pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do placówki medycznej, podejmować będzie lekarz lub inny pracownik wykonujący zawód medyczny. O dostępności usługi mogą decydować także czynniki ekonomiczne oraz socjalne pacjentów. Nowy model będzie polegać na przewozie pacjenta do placówki medycznej oraz z powrotem do domu. Pacjenci w razie potrzeby zostaną przetransportowani karetką pogotowia ratunkowego pod nadzorem personelu medycznego, w przypadku, gdy problemy zdrowotne pacjenta nie będą tego wymagały, lekarze nie będą go pilotować.

Szacuje się, że po wdrożeniu nowego modelu transportowania chorych, mieszkańcy małych samorządów będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do leczenia.

Tomas Bagdonas, doradca ministra Dulkysa poinformował, że na wdrożenie nowego modelu przewozu pacjentów przeznaczono 7 mln euro.

Skorzystać będą mogli nie wszyscy chętni

„Pierwsi z nowej usługi skorzystają pacjenci na hemodializie oraz osoby, którym ma być wykona transplantacja. Od 1 października usługa przewozu do placówek medycznych będzie świadczona osobom w wieku 75 lat i więcej oraz osobom korzystającym ze świadczeń socjalnych, zaś od 1 listopada — niepełnosprawnym” — poinformował minister Arūnas Dulkys.

Podkreślił, że dana usługa nie jest nową formą natychmiastowej pomocy, tylko pomocą, którą można zaplanować z wyprzedzeniem. Przewóz pacjentów zaplanuje operator, który zadecyduje, czy jednym transportem można będzie przewieźć np. kilku pacjentów oraz osobę towarzyszącą.

„Uwzględniając wiele czynników, m.in, gdy pacjent nie może korzystać z transportu prywatnego lub publicznego ze względu na stan zdrowia lub inne przyczyny, decyzję o przetransportowaniu chorego podejmie lekarz rodzinny. Można ją będzie także zamówić dzwoniąc na infolinię 1808” — wyjaśniał minister ochrony zdrowia.

Pomysł z Finlandii

„Widziałem, że taka forma pomocy w Finlandii jest bardzo potrzebna. Chodzi przede wszystkim o osoby mające trudności z poruszaniem się, żyjące w trudnych warunkach. Jak to będzie wyglądało w naszych realiach, zobaczymy. Na razie trudno powiedzieć, czy zimą długo trzeba będzie czekać na transport, ile czasu potrwają wizyty u lekarzy, bo karetka przecież będzie czekać na pacjenta, żeby odwieźć go do domu. Wszystko wyjaśni się w okresie próbnym” — powiedział Skirmantas Mockevičius, mer Jurbarkasa.

„Ostrożnie do tego podchodzimy i nie jesteśmy zbyt optymistycznie nastawieni. Już wiadomo, że nasi pracownicy zostaną obciążeni dodatkową pracą” — zaznaczyła Jolanta Keburienė, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Pogotowia Ratunkowego „Solidarumas”.

Szacuje się, że podczas okresu próbnego, do lipca przyszłego roku nowa usługa przewozowa będzie świadczona blisko 40 tys. razy. W 2024 r. zostaną podsumowane wyniki i podjęte dalsze decyzje w tej kwestii.

