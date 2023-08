Litwa i Polska solidaryzują się z wolną Białorusią

Apolinary Klonowski: Czy Valotka to nieposłuszny piesek, którego nie utrzymali na łańcuchu, czy to symptom szerszego zjawiska? Jarosław Wołkonowski: Bardziej to drugie, nacjonalizm na Litwie wciąż żyje — a Litwa obecnie znajduje się na rozdrożu. Litwa chce, zresztą od lat 90., być narodem europejskim, a jednocześnie narodem nacjonalistycznym. Z drugiej...