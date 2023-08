Dziecko uprowadzono do Rosji. Mężczyzna na wolności

Gumową łodzią do Rosji

Ustalono, że tego samego dnia, około godz. 13.04 w rejonie szyłokarczmańskim, nad rzeką Skirvytė, mężczyzna wraz z córką przekroczył litewsko-rosyjską granicę państwową gumową łodzią i został zatrzymany na terytorium Rosji. Według Giedriusa Mišutisa, przedstawiciela VSAT, litewska Straż Graniczna nadal próbowała skontaktować się werbalnie z osobami odpływającymi łodzią, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Wszczęto dochodzenie przedprocesowe w sprawie uprowadzenia dziecka. VSAT wszczął dochodzenie przedprocesowe w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Rosja odmawia ekstradycji dziecka i mężczyzny, twierdząc, że oprócz obywatelstwa litewskiego ma on również obywatelstwo rosyjskie. Z kolei litewscy funkcjonariusze twierdzą, że nie mają dowodów na to, że mężczyzna ma rosyjskie obywatelstwo.

Ojciec z córką na wolności

Mężczyzna podejrzany o porwanie swojego dziecka został wypuszczony na wolność w Rosji i jest z córką — poinformował we wtorek szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas. „Ojciec jest już zwolniony, (…) ma tam własne mieszkanie i jest ze swoją córką, którą się opiekuje” — powiedział dziennikarzom Vitkauskas.

Według słów Vitkauskasa, rosyjscy urzędnicy poinformowali, że stan dziewczynki „jest dobry i jest pod właściwą opieką”. Nie ma danych na temat nieruchomości należącej do mężczyzny w Rosji, więc uważa się, że wynajmuje on miejsce zamieszkania.

Wcześniej we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL poinformowało, że litewscy dyplomaci starają się odwiedzić dziewczynkę nielegalnie wywiezioną przez ojca do Królewca w Rosji. Matka intensywnie próbuje skontaktować się z ojcem córki, przygotowuje się do wyjazdu do Rosji, urzędnicy litewskiego konsulatu w Królewcu udzielają jej pomocy.

Šimonytė: uprowadzenie dziecka to przestępstwo

Premier Ingrida Šimonytė twierdzi, że sytuację dotyczącą dziecka uprowadzonego przez ojca i wywiezionego do Królewca należy uznać za przestępstwo, a władze kraju dokładają wszelkich starań, aby odzyskać dziewczynkę.

„Postrzegałabym tę sytuację jako przestępstwo, jako uprowadzenie dziecka. Fakt, że zabrano dziecko do nieprzyjaznego nam kraju, komplikuje oczywiście dalszą próbę odzyskania dziewczynki. Ale instytucje ciężko pracują i będziemy szukać jakichś rozwiązań” — powiedziała premier w radiu LRT.

Pytania o szczelność granicy

Szefowa rządu powiedziała również, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy Straży Granicznej i odrzuciła krytykę co do rzekomo niedostatecznie strzeżonej granicy z Rosją.

„Nie wiem, jak ludzie wyobrażają sobie ochronę granicy. Czy wyobrażają sobie, że w rzece powinni być ustawiani co ileś metrów jacyś litewscy funkcjonariusze, czy mieliby strzelać z brzegu, czy też mieliby sami przekroczyć granicę i ryzykować, powiedzmy, dostaniem się w ręce władz rosyjskich i w ten sposób stworzyć jeszcze większy problem” — mówiła Šimonytė.

Powiedziała też, że nie chce wdawać się w szczegóły negocjowania z Rosją co do zwrotu dziecka, gdyż skomplikowałoby to proces.

Ze swojej strony Asta Skaisgirytė, doradczyni prezydenta, powiedziała, że nielegalny przypadek przekroczenia granicy z Rosją jest nie do przyjęcia i pokazuje, że Litwa musi wzmocnić swoje bezpieczeństwo.

