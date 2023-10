„Wileńszczyzna” w Hiszpanii [Z GALERIĄ]

— Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Lloret de Mar, w Hiszpanii. Ta nowina bezmierne ucieszyła nasz zespół i zaczęliśmy starannie szykować program do przedstawienia naszej kultury w tym kraju. Wrzesień nie jest najłatwiejszym czasem na planowanie wyjazdów ze względu na to, że wielu naszych chórzystów ma w tym czasie szkołę czy studia, ale ten termin miał również bardzo dobre strony. Mieliśmy wspaniałą pogodę i doświadczyliśmy naprawdę wiele wrażeń, nie tylko muzycznych — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Natalia Sosnowska, kierowniczka zespołu.

Pobyt w Hiszpanii rzeczywiście wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu, stając się nie tylko okazją do dzielenia się własną kulturą, ale też do poznania niezwykle bogatego dorobku tej części Europy.

— Hiszpania mile nas powitała. Mieliśmy okazję nie tylko cieszyć się udziałem w festiwalu, ale także zapoznaliśmy się z najpiękniejszymi obiektami Barcelony. Zobaczyliśmy najbardziej znany kościół „Sagrada Familia” uważany za główne osiągnięcie w twórczości Antoniego Gaudiego. Niezwykła architektura sanktuarium jest zachwycająca i przedstawia nam niby ogromny żywy organizm, w którym każda cząsteczka wyróżnia się swoim pięknem. Byliśmy także w znanym „Parku Güell”, który też jest owocem wyobraźni Gaudiego. Cudowne miejsce na spacer z czarującymi oko budynkami słynnego architekta. Z dzieł Gaudiego później odwiedziliśmy jeszcze nie mniej znany budynek mieszkalny „Casa Batlló”. W obliczu piękna, z którym zetknęliśmy się wewnątrz domu, dosłownie oniemieliśmy. Gaudí zaprojektował tam nawet detale wyposażenia wnętrz — meble, oświetlenie, żyrandole itp. Przez cały czas spędzony w Barcelonie cieszyliśmy się pięknem tego miasta i możliwością przebywania w nim. Festiwal, w którym wzięliśmy udział, także sprawił nam dużą przyjemność — mogliśmy przedstawić nasze tradycje i wystąpić na placu „Perre Torrent”. Po wizycie w Hiszpanii pozostały w naszej pamięci tylko najlepsze wrażenia i najcieplejsze wspomnienia — dzieli się wrażeniami z wyjazdu chórzystka Ariana Puncevičiūtė.

Natalia Sosnowska podkreśla, że zespół chętnie korzysta z możliwości udziału w międzynarodowych festiwalach, choć często wymaga to włączenia własnych środków finansowych.

— Niestety nie mamy sponsorów, którzy w całości chcieliby finansować takie wyjazdy. Oczywiście staramy się obniżać ich koszty, w tym konkretnym przypadku bardzo wiele uwagi poświęciliśmy szukaniu tanich biletów lotniczych i rzeczywiście udało nam się zorganizować wyjazd tak, że jego koszty nie były zbyt duże i uczestnicy są bardzo zadowoleni z tego doświadczenia — opowiada.

Kierowniczka zespołu zauważa, że „Wileńszczyzna” podróżuje dużo, wykorzystując różne okazje.

— W tym roku nasi tancerze byli na podobnym festiwalu w Turcji, chór nie mógł wówczas wyjechać, gdyż byliśmy zaangażowani w przygotowania do Festiwalu „Kwiaty Polskie”. Zawsze bardzo chętnie odwiedzamy Polskę; w czasie wakacji na zaproszenie kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia” pana Mariusza Krupińskiego występowaliśmy w olsztyńskim Amfiteatrze im. Czesława Niemena, odwiedziliśmy również Gdynię, na zaproszenie miasta Gdynia i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Cenimy także nasze podróże po Litwie. W sierpniu wystąpiliśmy w telszańskim rejonie w miasteczku Nevarėnai, które obchodziło jubileusz 770-lecia, byliśmy także obecni 15 sierpnia w Turgielach, gdzie nasz zespół wystąpił podczas koncertu po Mszy św. odpustowej z racji uroczystych obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Istniejemy po to, by koncertować i daje nam to ogromną satysfakcję — mówi Natalia Sosnowska.

| Fot. Natalia Sosnowska