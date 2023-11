Ekonomista: w 2024 r. wzrośnie bezrobocie

Bezrobocie we wrześniu i październiku

— W październiku bezrobocie rejestrowane w kraju wynosiło 8,3 proc. i było o 0,1 proc. niższe niż we wrześniu, ale w porównaniu z rokiem ubiegłym (1 października 2022 r.) bezrobocie rejestrowane jest w tym roku o 0,2 proc. wyższe. We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w 23 z 60 samorządów, wzrosła w 29, a w 8 pozostała stabilna. Na dzień 1 października 23,7 tys. osób było zarejestrowanych jako osoby szykujące się do wejścia na rynek pracy, tj. 11,8 proc. wszystkich klientów urzędów pracy. W porównaniu do 1 września liczba osób o tym statusie była niższa o 0,7 proc. czyli 157 osób — poinformowano „Kurier Wileński” w Służbie Zatrudnienia.

We wrześniu w urzędzie zatrudnienia zarejestrowało się 25,4 tys. osób bezrobotnych, czyli o 12,1 proc. lub 2,7 tys. więcej niż w sierpniu. Tymczasem pracodawcy zarejestrowali we wrześniu w urzędzie pracy 17,5 tys. wolnych miejsc pracy, o 1,2 tys. lub 6,2 proc. mniej niż w sierpniu.

— Wzrost stopy bezrobocia na Litwie nie jest spowodowany spadkiem zatrudnienia, ponieważ w tym samym czasie odnotowaliśmy wzrost liczby zatrudnionych o ponad 1 proc. Wzrost bezrobocia wynika ze wzrostu tzw. współczynnika aktywności zawodowej, czyli osób, które wcześniej były nieaktywne na rynku pracy, nie szukały zatrudnienia, pracowały „na czarno”. Teraz zaczęły szukać pracy, ale nie wszyscy znaleźli ją od razu. W rezultacie stopa bezrobocia wzrosła. Jednak patrząc na statystyki zatrudnienia, nie widzimy większych oznak stresu, ponieważ zatrudnienie w III kwartale osiągnęło niemal rekordowy poziom — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mačiulis.

Średnie wynagrodzenie wyniosło 1,3 tys. euro

Według danych Służby Zatrudnienia średnie wynagrodzenie brutto oferowane we wrześniu wyniosło 1,3 tys. euro i było o 111 euro lub 9,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z usług pośrednictwa przy znalezieniu pracy skorzystało 20,7 tys. osób, o 4,2 tys. lub 25,1 proc. więcej niż w sierpniu. 8,6 tys. osób rozpoczęło we wrześniu działalność gospodarczą, o 9,8 proc. lub 0,8 tys. więcej niż w sierpniu.

— W przyszłym roku, prawdopodobny jest wzrost stopy bezrobocia. Może wzrosnąć nawet o jeden proc., a głównym tego powodem będzie prawdopodobnie utrzymujący się niski popyt w wielu sektorach eksportowych — zaznacza ekonomista.

Według danych statystycznych „SoDry”, liczba osób ubezpieczonych/zatrudnionych na dzień 1 października wyniosła 1,46 mln — o 4,8 tys. osób lub 0,3 proc. więcej niż na dzień 1 września.

Poziom bezrobocia wśród mężczyzn w trzecim kwartale br. wynosił 7 proc., wśród kobiet — 5,4 proc. Wśród osób w wieku od 15 do 24 lat — 11,9 proc. W ciągu kwartału wzrósł o 3,4 proc., w ciągu roku — o 1,4 proc. Poziom bezrobocia długotrwałego w ciągu kwartału spadł do 1,8 proc., w ciągu roku o 0,4 proc. W okresie od lipca do września na Litwie było 97,5 tys. osób bezrobotnych, wśród osób w wieku 15-24 lat — 12,7 tys.

