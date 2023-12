Pomimo to w ostatnich dniach grudnia jeszcze można było załapać się na szampańską zabawę przy muzycznej oprawie. Stołeczna restauracja „Neringa” zaprasza na Sylwetra w cenie 340 euro od osoby. Legendarna, założona w 1959 roku restauracja, oferuje specjalny świąteczny program z prowadzącym, koncert litewskiego wykonawcy Justinasa Jarutisa, trunki na powitanie gości oraz kolację z czterech dań. W cenę wchodzi także nocna impreza z udziałem DJ’a.

Kolacja sylwestrowa

Gustowna kolacja serwowana w noc sylwestrową składa się tu z czterech dań. Najpierw podawane są zimne przystawki — m.in. carpaccio z królewskich krewetek z kremem cytrynowym, tatar z ogórków małosolnych, fenkuł marynowany. W menu nie brakuje też przystawek wegetariańskich, to m.in. panna cotta z borowików, zapiekanka z bakłażanów i pomidory czy dżem z cebuli. Dania główne do wyboru. Pierwsze to pieczony filet halibuta pod musem z ziół, polenta kukurydziana, surówka z tartego selera, sos z homara i pączek z krewetek. Drugie danie to stek z szynki jelenia z słodkimi ziemniakami, gołąbki z dziczyzną i żurawinami, puree z karmelizowanej marchewki, sos rozmarynowy z jeżyną. Restauracja oferuje też desery świąteczne, które zaspokoją chyba wszystkie gusta. Dzieciom w wieku 6-12 lat przysługuje zniżka 50 proc., za obecność na zabawie dzieci w wieku poniżej 6 lat opłata nie jest pobierana.

Czytaj więcej: Gwiazdka Michelin na Litwie. Państwo kusi inspektorów, ale nie wszyscy to chwalą

„Pan Tadeusz” tym razem bez imprezy sylwestrowej

Mieszcząca się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie restauracja „Pan Tadeusz” przez wiele lat słynęła z wykwintnych sylwestrowych balów.

— W tym roku nie organizujemy imprezy sylwestrowej. Tak się złożyło, że końcówka roku była dla nas bardzo pracowita i postanowiliśmy nieco wypocząć — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Zimińska, wicedyrektorka DKP.

Ma też nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować zabawę tak huczną jak w latach poprzednich.

— Organizowane przez nas bale sylwestrowe zawsze cieszyły się wielką popularnością. Rezerwacji należało dokonywać zawczasu. Przed samym sylwestrem nie było żadnych szans. W sali restauracyjnej zbierało się od 200 do 300 osób. Każde towarzystwo miało osobny okrągły stół, pięknie dekorowany i suto zastawiony. Był też zawsze program muzyczny. Raz zdarzyło się, że nasza zabawa sylwestrowa była transmitowana za pośrednictwem Telewizji Polonia na cały świat — opowiada Krystyna Zimińska.

W niektórych stołecznych restauracjach jeszcze można załapać się na szampańską zabawę

| Fot. freepik.com

Prawdziwy szampan pochodzi z Szampanii

Szczególnym punktem programu każdego Sylwestra jest wzniesienie toastu szampanem. Szampany dzielą się na: wytrawne, półwytrawne, półsłodkie oraz słodkie.

— Bardzo często trunek, który większość ludzi uważa za szampan, jest tylko winem musującym. Prawdziwy szampan pochodzi wyłącznie z Szampanii (fr. Champagne) — historycznej prowincji we Francji — jeszcze dwa lata temu mówił „Kurierowi Wileńskiemu” Roman Gorecki, który urodził się w Paryżu i przez długie lata tam mieszkał. Obecnie prapraprawnuk Adama Mickiewicza mieszka z rodziną w Wilnie.

Zaznacza, że wina musujące z innych regionów Francji są często równie dobre, jednak nie mogą nazywać się szampanem.

— Niektóre kraje posiadają swoje wariacje na temat szampana. Na przykład w Hiszpanii jest to musujące wino cava, kataloński odpowiednik szampana. We Francji szampana pije się przy wielu okazjach i zawsze na Nowy Rok. Prawdziwy francuski szampan jest tylko wytrawny, czyli brut. W Wilnie kupuję butelkę tego trunku za cenę około 30 euro — mówił wtedy Roman Gorecki.

Cena butelki prawdziwego francuskiego szampana zaczyna się od 15 euro. W przypadku popularnej marki Dom Perignon — od 100 euro.

Czytaj więcej: Szampański nastrój na Nowy Rok

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Nowy Rok za granicą

Z roku na rok coraz więcej mieszkańców Litwy decyduje się na Sylwestra pod palmami. Najpopularniejsze kierunki to Egipt, wyspy Kanaryjskie i Cypr. Spośród bardziej odległych kierunków najczęściej wybierane są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Karaiby, Meksyk, Malediwy, wyspa Bali w Indonezji. Amatorzy zimowych atrakcji najczęściej wybierają się na narty do Austrii czy Włoch. Popularne są też wyjazdy na Sylwestra do europejskich stolic. W tym roku niezwykle popularna jest Warszawa. W okresie świąt wszystkie bilety autokarowe na trasie Wilno-Warszawa zostały dawno już wykupione. Podobnie też jest z hotelami w przystępnych cenach. Zostały zarezerwowane dużo wcześniej.

Sylwester pod gwiazdami

Przez wiele lat mieszkańcy oraz goście Wilna witają Nowy Rok na placu Katedralnym, gdzie ustawione jest główne świąteczne drzewko miasta. Od pięciu lat na murach dzwonnicy katedralnej wyświetlane są zjawiskowe projekcje świetlne — alternatywa dla fajerwerków. W tym roku przygotowano też spektakl, który upiększy pokaz muzyczno-laserowy. Impreza sylwestrowa w samym sercu miasta potrwa od godz. 22:00 do 01:00.