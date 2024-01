„Potencjalnie niebezpieczne” kołduny są wycofywane ze sprzedaży

„W celach prewencyjnych”

Jak podała na swojej stronie spółka Rimi Lietuva, mrożone kołduny z litewskim mięsem indyczym Beatos virtuvė, 400 g, (EAN 477009019729) „są potencjalnie niebezpieczne”. Data ważności/numer serii produktu: 29-11-2024; 05-12-2024; 06-12-2024; 13-12-2024. Kołduny zostały wyprodukowane przez spółkę Liūtukas ir Ko. Jako powód wycofania z rynku potencjalnie niebezpiecznej żywności podano: „w celach prewencyjnych”.

Jak poinformowała „Kurier Wileński” Eglė Krasauskienė, kierowniczka Działu Public Relations i Odpowiedzialności Korporacyjnej Rimi Lietuva, dostawca surowca, a także spółka Krekenavos agrofirma, powiadomiły o informacji otrzymanej od Państwowej Służby ds. Żywności i Weterynarii (PSŻW) o wykrytym przypadku wirusa ptasiej grypy na fermie drobiu (indyków) na Litwie.

— Dostawca surowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonał oceny ryzyka i na podstawie wyjaśnień PSŻW poinformował przedsiębiorstwa handlowe o wycofaniu z rynku niepoddanych obróbce termicznej produktów z mięsa indyczego wytworzonych z mięsa drobiu hodowanego w tym gospodarstwie — wyjaśniła.

Podkreśliła również, że PSŻW jasno dała do zrozumienia dostawcy, że produkty z mięsa indyczego poddane obróbce cieplnej nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów, są bezpieczne i nadają się do spożycia.

— Dbamy o wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności, dlatego w celach prewencyjnych potencjalnie niebezpieczne produkty zostały usunięte z półek supermarketów natychmiast po otrzymaniu powiadomienia — powiadomiła Eglė Krasauskienė.

W swym komunikacie Rimi prosi konsumentów o zwrócenie towaru do punktu sprzedaży, niespożywanie go i nieużywanie do karmy dla zwierząt. Supermarket Rimi obiecuje, że po okazaniu dowodu zakupu pieniądze zostaną konsumentom zwrócone.

Gotowane pierogi: bezpieczne

Sama Beata Nicholson, przedsiębiorczyni, której imię posłużyło za markę wielu rozmaitych produktów spożywczych, a także znana prowadząca telewizyjnych programów kulinarnych i autorka książek kulinarnych, wyjaśniła, że kołduny zostały wycofane ze sprzedaży z powodu możliwego przypadku ptasiej grypy i podkreśliła, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Na swoim profilu Beatos virtuvė w sieci społecznościowej Beata Nicholson napisała: „Uwaga, oddychamy spokojnie — kołduny są bezpieczne, odwołane w trosce o bezpieczeństwo! Ci, którzy mają w zamrażarkach kołduny z indykiem, mogą być spokojni — po obróbce cieplnej są one bezpieczne do spożycia. Pierogi są wycofywane z rynku ze względu na podejrzenie, że indyki chorowały na ptasią grypę. Jeśli kołduny są ugotowane, to w porządku, w końcu surowych tak naprawdę ich nie jemy! Te pierogi nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia”.

„Potencjalnie niebezpieczne”

Kołduny pod marką Beatos virtuvė nie są jedynym „potencjalnie niebezpiecznym” produktem. Tak na przykład 21 grudnia 2023 r. spółka Rimi Lietuva poinformowała, że w dniach od 21.12.2023 r. do 04.01.2024 r. w trybie pilnym odbyło się wycofywanie z rynku potencjalnie niebezpiecznej żywności i jej odzyskiwanie od konsumentów. Spółka wskazała na swej stronie 10 nazw wycofywanych produktów żywnościowych. Wśród nich znalazły się: wędzona pierś z indyka ARVI Kalakutai, 1 kg, EAN 2328600700000, termin ważności do: 08.02.2024; 11.02.2024; 13.02.2024; 15.02.2024; 16.02.2024; 17.02.2024 oraz inne produkty, których termin ważności już się skończył: świeże kiełbaski z indyka Kapsų ARVI, schłodzona marynowana połówka indyka ARVI, indyk nadziewany owocami VOILA, schłodzone udko z indyka z kością ARVI, pierś z indyka w marynacie whisky (z sosem) VOILA, świeże mielone mięso z indyka ARVI KALAKUTAI, świeże mielone mięso z piersi indyka, kawałki indyka do gulaszu, farsz z mięsa indyczego. Producentem/dystrybutorem produktów jest spółka Krekenavos Agrofirma.

Jako powód wycofania z rynku potencjalnie niebezpiecznej żywności podano, że wycofywanie produktów odbywa się wcelach prewencyjnych. Konsumentów poinformowano, że żywność tę należy zwrócić do punktu sprzedaży, nie spożywać, nie używać do karmy dla zwierząt.

W grudniu sieć Rimi wycofała 10 marek produktów, w których składzie znalazło się mięso indycze

Wycofywanie skażonego mięsa w toku

W pisemnym komentarzu nadesłanym dla „Kuriera Wileńskiego” Państwowa Służba ds. Żywności i Weterynarii (PSŻW) poinformowała, że w grudniu ub. r. zidentyfikowała ognisko ptasiej grypy w gospodarstwie hodowli indyków w samorządzie Mariampol. Indyki były kupowane z gospodarstwa hodowlanego przez rzeźnię, która przygotowywała i dostarczała produkty na rynek. Obecnie nadal trwają procesy identyfikowalności produkcji/surowca, który został rozprowadzony z ogniska ptasiej grypy. Oznacza to, że zgodnie z prawodawstwem europejskim mięso indycze i produkty z indyka, które zostały wprowadzone na rynek z danej rzeźni, są monitorowane w okresie do 21 dni, licząc wstecz od dnia powiadomienia o podejrzeniu choroby.

„Departament PSŻW w Mariampolu, po ustaleniu ogniska ptasiej grypy, natychmiast zakazał dostarczania na rynek niebezpiecznych produktów. Na miejscu zniszczono 18 ton niebezpiecznych surowców znalezionych w rzeźni. Po ustaleniu faktu ptasiej grypy przedstawiciele rzeźni zostali zobowiązani do niezwłocznego poinformowania wszystkich odbiorców surowca i wytworzonych produktów, którzy byli zobowiązani do wycofania produkcji z rynku i zwrócenia jej do zniszczenia. Rzeźni zakazano wprowadzania do obrotu łącznie prawie 160 ton produkcji. Obecnie do rzeźni zwrócono już w celu zniszczenia ok. 7,5 tony niebezpiecznych produktów z różnych punktów sprzedaży” — zapewnia się w komunikacie PSŻW.

Produkcja wycofana również z Maximy

Do potencjalnie niebezpiecznych produktów z mięsem indyka odniosła się również sieć Maxima. „Po otrzymaniu informacji od dostawców, że produkty z mięsa indyczego mogły zostać wyprodukowane z ptaków zakażonych ptasią grypą i prawdopodobnie nie są bezpieczne, określona produkcja została natychmiast wycofana ze sprzedaży i rozpoczęto odzyskiwanie tej produkcji od nabywców oraz zwrot pieniędzy. W sklepach w miejscach widocznych dla kupujących rozwieszono plakaty informacyjne” — poinformowała nasz dziennik Ugnė Ulickienė, dyrektor Działu Zarządzania Procesami i Jakością sieci handlowej Maxima.

„Zwracamy uwagę, że do 10 stycznia trwa jeszcze odzyskiwanie od kupujących potencjalnie niebezpiecznych mrożonych kołdunów z indykiem Beatos virtuvė. Zachęcamy kupujących, którzy zakupili ww. produkt z terminem ważności wskazanym na plakatach informacyjnych w sieci handlowej, aby go nie używali oraz z dowodem zakupu skontaktowali się z administracją naszego sklepu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy” — wskazuje Ugnė Ulickienė.