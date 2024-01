Pociąg znów łączy Wilno i Rygę

Pierwszy pociąg spółki LTG Link, należącej do Grupy LTG, wyruszył do Rygi 27 grudnia 2023 r. W uroczystym uruchomieniu nowego połączenia kolejowego wzięli udział premier Litwy Ingrida Šimonytė, minister transportu i komunikacji Marius Skuodis, dyrektor generalny LTG Egidijus Lazauskas oraz inni goście, którzy pierwszym pociągiem z Wilna przybyli do Rygi, aby spotkać się z łotewską delegacją.

Ostatnim pociągiem, który łączył stolicę Łotwy i Litwy był tzw. pociąg czterech stolic, organizowany jednak przez Koleje Ukraińskie. Skład łączący nocą Kijów, Mińsk, Wilno i Rygę przestał kursować wraz z pierwszymi restrykcjami w przemieszczaniu się, które były efektem pandemii Covid-19. A były plany wydłużenia pociągu aż do Tallina…

Procedury zostały spełnione

– Nowe trasy międzynarodowe wymagają kompleksowych rozwiązań, często trwających latami. Ta trasa została wprowadzona po tym, jak została uzgodniona przez ministrów transportu i premierów wszystkich trzech krajów bałtyckich i natychmiast po tym, jak firma rozwiązała wszystkie kwestie techniczne trasy – przede wszystkim zgodność z wymogami kolei łotewskich, a także rekrutację nowych maszynistów i obsługę podróży, którzy biegle władają językiem łotewskim i mogą wykonywać swoje obowiązki w sąsiednim kraju – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Kotryna Dzikaraitė-Misiūnė, rzeczniczka prasowa Kolei Litewskich.

Jak mówi, firma transportu pasażerskiego LTG Link ma bardzo jasną wizję rozwoju zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności, w tym połączenia kolejowego między stolicami Litwy i Łotwy.

– Zapewniono możliwości infrastruktury kolejowej zarówno na Litwie, jak i na Łotwie w celu uruchomienia nowej trasy międzynarodowej, a także opracowano najlepszy możliwy rozkład połączeń na trasie Wilno–Ryga, biorąc pod uwagę potrzeby klientów, dynamikę przepływu pasażerów, możliwości techniczne, prognozy na przyszłość i inne parametry. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac związanych z organizacją nowej trasy międzynarodowej pasażerom zaoferowano możliwość skorzystania z pierwszych połączeń – podkreśliła rzeczniczka prasowa Kolei Litewskich.

Pierwsi pasażerowie: minister transportu Marius Skuodis i premier Ingrida Šimonytė

| Fot. ELTA, Julius Kalinskas

Ku jeszcze bliższemu sąsiedztwu

Od 27 grudnia ub.r. codziennie kursują bezpośrednie pociągi na trasie Wilno–Koszedary–Szawle–Joniszki–Jełgawa–Ryga i z powrotem. Nowa trasa natychmiast przyciągnęła wyjątkowe zainteresowanie podróżnych. Szacuje się, że jeszcze przed pierwszym kursem w ciągu kilku dni sprzedano ponad 2 tys. biletów na trasę Wilno–Ryga.

– Wygodne i szybkie połączenie kolejowe między Wilnem a Rygą – w sposób przyjazny dla środowiska – odzwierciedla bardzo bliskie relacje i intensywne kontakty międzyludzkie między naszymi krajami. Dlatego wierzę, że podróże te będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i doprowadzą do jeszcze silniejszych więzi kulturowych i biznesowych, a także pozwolą nam jeszcze lepiej poznać i doświadczyć naszego bliskiego sąsiedztwa. Taki projekt, choć mógł zostać zrealizowany wiele lat wcześniej, jest przykładem harmonijnej współpracy między krajami, gdzie wyznaczone cele są faktycznie realizowane z należytą starannością – powiedziała premier Ingrida Šimonytė.

– Czasami trudno jest wyjaśnić, dlaczego wkraczając w czwartą dekadę odzyskanej niepodległości, wciąż nie mamy regularnych połączeń kolejowych między krajami bałtyckimi. O ile wyzwania związane z połączeniem Polski wynikały różnic w rozstawie torów, o tyle w krajach bałtyckich te są identyczne. Dlatego cieszę się, że po wyznaczeniu celu, który nie został osiągnięty przez tak wiele lat – połączenia Wilna ze stolicami naszych najbliższych sąsiadów – dziś możemy dodać wygodne połączenie z Rygą, obok Warszawy. Ta trasa jest naprawdę symboliczna dla rozwoju ekologicznego transportu, a także dla rozwoju powiązań gospodarczych i kulturowych. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie przedłużyć ją do Tallina – powiedział minister transportu Marius Skuodis.

Podróż do Rygi będzie wygodna dla wszystkich pasażerów, także tych z indywidualnymi potrzebami

| Fot. ELTA, Julius Kalinskas

Konkurencja dla podróży autem

– Podróż pociągiem przeżywa renesans w całej Europie. W naszym regionie znaczenie kolei jako kręgosłupa transportu również staje się jasne. Wraz z całym zespołem LTG Group nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam osiągnąć postęp w zakresie mobilności, a ten nowy kierunek jest najnowszym z nich. Od dziś stolica Łotwy stanie się jeszcze bardziej zrównoważona, łatwiejsza i, co nie mniej ważne, bardziej dostępna każdego dnia. Mamy nadzieję, że więcej osób dojeżdżających do pracy odkryje tę trasę – podróżując wygodnie i bezpiecznie w celach rekreacyjnych lub zawodowych, szukając nowych odkryć – mówił Egidijus Lazauskas, dyrektor generalny LTG.

Podróż do Rygi będzie wygodna dla wszystkich pasażerów, także tych z indywidualnymi potrzebami. Typowa podróż pociągiem trwa średnio 4 godz. 15 minut, co czyni ją konkurencyjną w porównaniu z podróżą samochodem.

Atrakcyjna oferta

Pasażerowie pociągu mogą też przewieźć do Rygi rowery (z wcześniej wykupioną usługą transportową) i bagaż podręczny. Stała cena za rower na całej trasie wynosi 10 euro.

Podobnie jak na Litwie, podróż do Rygi będzie przyjazna dla zwierząt domowych, z ważnym europejskim paszportem dla zwierząt domowych oraz wymogami zdrowotnymi i higienicznymi. Małe zwierzęta w specjalnych torbach mogą podróżować za darmo, podczas gdy większe zwierzęta mogą podróżować za stałą opłatą w wysokości 5 euro. Pasażerowie będą mogli zamówić przekąski i napoje w pociągu.

W pociągach kursujących na Litwie będzie pracować dwóch konduktorów, a na odcinku Jełgawa–Ryga zostanie dodany kolejny konduktor mówiący po łotewsku: na Litwie klienci będą obsługiwani w języku litewskim i angielskim, a na Łotwie – w języku łotewskim.

Podróżującym na trasie międzynarodowej przypomina się o konieczności posiadania przy sobie dokumentów tożsamości. Paszport Eurail jest ważny na wszystkich trasach LTG Link, z których niektóre podlegają opłacie za rezerwację miejsca, więc posiadacze biletów będą mogli również podróżować między Litwą a Łotwą.

Pociągi do Rygi z Wilna odjeżdżają codziennie o 6:30 rano, z Koszedar – 7:14, z Szawli – 8:51, z Joniszek – 9:30. Pociąg przyjedzie do Jełgawy o 10:06, a na dworzec główny w Rydze o godz. 10:43. Z Rygi do Wilna pociąg odjeżdża codziennie o godz. 15:28, a z Jełgawy o 16:08. Pociąg dotrze do Szawli o 17:21, a do Wilna o 19:51.

Standardowy bilet kolejowy między dwiema stolicami będzie kosztował 24 euro, a klienci będą mogli wybierać między klasą zwykłą i pierwszą. Więcej informacji na temat tej trasy międzynarodowej można znaleźć na stronie internetowej https://ltglink.lt/.

Standardowy bilet kolejowy między dwiema stolicami będzie kosztował 24 euro

| Fot. ELTA, Julius Kalinskas

