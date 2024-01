Kolejne 3,8 mln euro wsparcia na zamianę butli gazowych

Wymiana butli gazowych jest przeprowadzana ze względów bezpieczeństwa.

Okres przejściowy do końca 2024 roku

„Butle LPG są powszechnie używane w gospodarstwach domowych od wielu lat, ale Ministerstwo Energetyki zajęło twarde stanowisko — gotowanie w blokach przy użyciu takich butli jest niebezpieczne. Popieramy wymianę butli w blokach mieszkalnych, ponieważ korzystanie z nich jest niebezpieczne ze względu na brak regularnej konserwacji. Na przykład samo wnoszenie butli po schodach jest niebezpieczne, a jeśli butla spadnie lub zacznie przeciekać, może doprowadzić do eksplozji. Czynniki zewnętrzne mogą mieć także negatywny wpływ na bezpieczeństwo” — poinformowano „Kurier Wileński” w Ministerstwie Energetyki RL.

Tymczasem butle gazowe mogą być nadal używane w domach indywidualnych, ponieważ łatwiej jest usunąć źródło zagrożenia w przypadku pożaru, ponadto w takich domach mieszka znacznie mniej osób.

Wymiana butli gazowych tylko w blokach

„Wymiana butli gazowych dotyczy tylko bloków wielomieszkaniowych (powyżej dwóch pięter), w których wcześniej ludzie z naruszeniem wymogów zniszczyli scentralizowane systemy i zaczęli używać butli. Zasadniczo mamy okres przejściowy (który potrwa do końca tego roku) na usunięcie tych butli, a każdy, kto tego nie zrobi, będzie ponosił odpowiedzialność w postaci kar pieniężnych” — poinformowano w Ministerstwie Energetyki.

Od początku przyszłego roku butle gazowe nie będą mogły być używane w trzypiętrowych i większych blokach mieszkalnych, więc mieszkańcy są zachęcani do ich wymiany i skorzystania ze wsparcia państwa na zakup alternatywnych urządzeń, poinformował resort.

Ogromne zainteresowanie

Wiceminister energetyki Inga Žilienė powiedziała, że środki wsparcia uruchomione w 2020 r. cieszą się dużym zainteresowaniem. „W ciągu czterech lat ponad 32 tys. butli gazowych zostało zastąpionych kuchenkami elektrycznymi lub gazem dostarczanym centralnie przy wsparciu państwa” — przekazała wiceminister w oświadczeniu.

Łącznie na wymianę niebezpiecznych butli gazowych na alternatywne źródła energii w blokach mieszkalnych w latach 2020-2023 przeznaczono prawie 27 mln euro. Ze wsparcia skorzystało 1 478 bloków mieszkalnych w 58 samorządach, a kolejne 200 bloków już złożyło wnioski o wsparcie lub rozpoczęło wymianę butli gazowych.

W Departamencie Straży Pożarnej i Ratownictwa poinformowano „Kurier Wileński”, że co roku dochodzi nawet do kilkudziesięciu pożarów spowodowanych awarią i użytkowaniem urządzeń gazowo-naftowych. W 2021 r. doszło do 45 eksplozji, w 2022 — 23, w 2023 — 36. W tym roku także doszło do eksplozji butli gazowej w Poniewieżu. 21 stycznia do eksplozji doszło w mieszkaniu na piątym piętrze w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym przy ul. Nemuno 14, prawdopodobnie z powodu wycieku gazu z małej butli. Właściciel mieszkania został ranny i przewieziony do szpitala.

