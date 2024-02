Nowe mieszkania droższe, ale ich utrzymanie — tańsze

— To, ile zapłacimy za ogrzewanie, zależy od tego, w jakim budownictwie mieszkamy, czyli do jakiej klasy należy blok. Wzrost cen za ogrzewanie zaczyna się już od klasy energetycznej B, a ceny rosną wraz ze spadkiem klasy. Najmniej za ogrzewanie zapłacą właściciele bloków mieszkalnych o najwyższej klasie energetycznej A++, zaczęto je budować od 2021 r. Charakteryzują się one bardzo dobrą izolacją akustyczną i cieplną, tj. wyposażone są w niezwykle szczelne okna spełniające najwyższe standardy energooszczędności, wykorzystują najwyższej jakości materiały izolacyjne oraz stosują rozwiązania zapewniające efektywne wykorzystanie ciepła. Bloki mieszkalne A++ mają szczególnie wydajne systemy wentylacji. Z drugiej strony stosujemy również technologie skracające czas trwania prac budowlanych, co wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie energii zużywanej do ich realizacji — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edita Gudauskienė, dyrektor ds. sprzedaży w Omberg Group.

Według przedstawicielki firmy deweloperskiej, mieszkania zbudowane przed 2016 r. są zazwyczaj niezbyt efektywne pod względem zużycia energii cieplnej. Najgorzej jednak wypadają bloki, zbudowane w czasach sowieckich. Większość z nich jest zaliczana do klasy D i E, a z powodu niskiej jakości ciepło w takich budynkach jest uwalniane przez ściany, dachy i okna. Natomiast rachunki za ogrzewanie w „sowieckich” lokalach mogą różnić się nawet 7-krotnie w porównaniu z najnowszymi blokami mieszkalnymi.

Klasy efektywności energetycznej

W sumie istnieje 9 klas efektywności energetycznej, od A++ do G, ale ostatnie, najniższe klasy nie są już dostępne w stolicy lub są w trakcie szybkiej renowacji. Klasa efektywności energetycznej C została wprowadzona w 2006 r. i nie miała żadnych wymagań dotyczących charakterystyki cieplnej. Domy budowane w 2014 r. muszą być zgodne z klasą B i cieplejsze, ale wymagania dotyczące wydajności cieplnej nie wzrosły znacząco.

— Wybierając mieszkanie klienci zwracają coraz większą uwagę na przyszłe koszty ogrzewania, a klasa energetyczna staje się ważnym kryterium nie tylko dla oszczędzania pieniędzy, ale także dla bardziej zrównoważonego życia. Najbardziej energooszczędne są bloki klasy energetycznej A++. Pierwsze takie bloki mieszkalne klasy energetycznej A++ o wyjątkowych parametrach termicznych i wysoce wydajnych systemach wentylacyjnych są obecnie w budowie lub są na etapie końcowym. Standard ten ma zastosowanie do domów budowanych po 2021 r. Porównując koszty ogrzewania tych mieszkań i mieszkań w klasie energetycznej D wybudowanych w czasach sowieckich, rachunki mogą różnić się nawet siedmiokrotnie — mówi Edita Gudauskienė.

Klasa energetyczna A+ odpowiada mieszkaniom wybudowanym w 2018 r., natomiast klasa A — mieszkaniom wybudowanym od 2016 r. Bloki mieszkalne klasy energetycznej A++ są zaprojektowane z wykorzystaniem ultraszczelnych okien spełniających najwyższe standardy efektywności energetycznej, najwyższej jakości materiałów izolacyjnych i rozwiązań zapewniających wyjątkową efektywność wykorzystania ciepła, co zapewnia nie tylko większy komfort i niższe rachunki dla mieszkańców, ale także spełnia wymagania dotyczące ochrony przyrody.

