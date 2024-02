Sprawa rekompensaty: las na terenie wiejskim za miastową ziemię

Ustawa o Zwrocie ziemi za zajętą ziemię w miastach przewiduje trzy sposoby rekompensaty:

Nowa działka pod budowę do 0,12 ha; Rekompensata — las na terenie wiejskim; Rekompensata pieniężna — 2 900 euro za 1 ha ziemi.

Jeżeli pretendent już otrzymał nową działkę pod budowę, to pozostają dwa sposoby rekompensaty, las lub rekompensata pieniężna. Rekompensata w postaci lasu jest ograniczona w czasie, czyli jeżeli pretendent chce skorzystać z tego sposobu rekompensaty, to wniosek może złożyć do dnia 1 maja 2024 r. Ten termin prawdopodobnie więcej już nie będzie przesuwany. Pretendent, dla którego przyjęto decyzję o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej, ale rekompensata nie została wypłacona, może do 1 maja 2024 r. złożyć wniosek o zmianie sposobu rekompensaty z pieniężnej na rekompensatę dotyczącą lasu. Po 1 maja 2024 r. nie będzie żadnego alternatywnego sposobu rekompensaty i pozostanie tylko rekompensata pieniężna.

Ustawa przewiduje, że jeżeli do 1 maja 2024 r. pretendent nie złoży odpowiedniego wniosku w sprawie rekompensaty dotyczącej otrzymania lasu, to dla takiego pretendenta przymusowo zostanie wypłacona rekompensata pieniężna. Do podjęcia decyzji o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej nie jest potrzebna zgoda pretendenta. Narodowa Służba Rolna decyzję o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej podejmie samodzielnie i jednostronnie. Jeżeli pretendent nie wskaże swego konta bankowego, to pieniądze zostaną przelane na konto depozytu notariusza.

Uwzględniając powyższe reglamentacje prawne oraz podjęte decyzje mera Wilna, należy zastanowić się nad wyborem rekompensaty w postaci lasu na terenie wiejskim za zajętą ziemię w Wilnie. Pretendent we wniosku ma wskazać rejon, w którym chce otrzymać rekompensatę oraz powinien wskazać dokładną miejscowość kadastrową.

Grzegorz Sakson

Prezes Związku Prawników Polaków na Litwie