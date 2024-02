Pałace wileńskie: Tyszkiewiczowie słynęli ze swych majątków

— Jestem bardzo szczęśliwy. To, że będę w tegorocznej eurowizji reprezentować Litwę, to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczerze mówiąc, nie oczekiwałem, że wygram. Wygląda na to, że ludzie wokół mnie wierzyli we mnie bardziej niż ja sam. To było zupełnie niespodziewane, dodało radości i sprawiło, że cała sytuacja była...