O różnych obliczach miłości na konferencji w Awiżeniach

Przykłady prawdziwej miłości do tego, co się w życiu robi, podawali zaproszeni na konferencję prelegenci. Niektórzy z racji na odległość i wykonywane obowiązki łączyli się z uczestnikami spotkania za pośrednictwem nagrania wideo, niektórzy przybyli osobiście, by opowiedzieć zebranym o swojej życiowej pasji.

Czytaj więcej: Gimnazjum w Awiżeniach śladami św. Jana Pawła II

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Miłość rozwija

Tematowi miłości bezwarunkowej poświęcił swoje rozważania Krzysztof Jerzy Drozd, polski poeta, muzyk i podróżnik, autor kilku tomików wierszy.

– Miłość bezwarunkowa to przede wszystkim akceptacja kogokolwiek lub czegokolwiek takim, jaki jest, bez osądzania, i zrozumienie, że każdy człowiek jest na swojej drodze rozwoju. Można ją porównać do strumienia czystej wody. Nie ma potrzeby nadawania jej wartości, kierunku ani warunków. Jest jak bezgraniczne morze, które nie mierzy, nie ocenia, nie klasyfikuje. Jej wartość jest niezależna od osądów czy ocen zewnętrznych. Podobnie jak ta woda, która płynie, miłość bezwarunkowa jest gotowa popłynąć do każdego zakamarka, bez względu na jego kształt czy formę, by wypełnić ją swoją substancją, swoją energią. Nie jest też rodzajem handlu czy wymiany coś za coś. Jest po prostu obecna, delikatna, uważna, tak jakby mówiła: jesteś wystarczający, dokładnie taki, jaki jesteś – opowiadał poeta.

O tym, jak od najmłodszych lat zaszczepić dzieciom miłość do czytania lektur, mówiły Vilma Petrokienė, wicedyrektorka ds. oświaty, nauczycielka języka i literatury litewskiej, oraz Gintarė Masalskienė, nauczycielka edukacji początkowej i muzyki ze Szkoły Podstawowej Saulėtekio w Bezdanach w rejonie wileńskim.

Głos zabrał również znany szeroko poza granicami Litwy dr Valerjan Romanovski, absolwent Gimnazjum w Awiżeniach, specjalista technologii drewna, naukowiec, wielokrotny rekordzista Księgi rekordów Guinnessa, sportowiec ekstremalny, autor książek o wpływie zimna na organizm ludzki, badacz możliwości ludzkiego ciała i psychiki. – Trzeba mieć własne marzenia i dążenia – wtedy się rozwijamy – przekonywał w przesłanym filmiku wideo i opowiadał o swojej miłości do drewna, sportu i zimna.

Czytaj więcej: Fakt bycia Wilniukiem pomaga – finalne akordy II Światowego Zjazdu Wilniuków

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Język miłości

Lekarzami duszy i nauczycielami życia można nazwać osoby, które podejmują się odpowiedzialnego zadania – objęcia rodzicielską opieką pokrzywdzonych przez los dzieci. Wraz z zanikaniem instytucjonalnych domów dziecka na Litwie coraz bardziej szerzy się forma opieki oferowanej przez tzw. opiekunów rodzinnych. Przejmują oni opiekę nad dziećmi, których rodzice z różnych trudnych przyczyn zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

O tym, jak możemy im ofiarować swoją miłość i zdobyć zaufanie pokrzywdzonego dziecka, które zostaje zabrane z przemocowego otoczenia, jak zostać opiekunem lub rodzicem adopcyjnym, opowiadały psycholog Raminta Mikūnaitė oraz Andželika Bagočiūnienė, koordynator z Centrum Dobrostanu Rodziny i Dziecka w rejonie wileńskim, a prywatnie mama trójki własnych dzieci i szóstki przybranych „dzieci z serca”.

O języku miłości w różnych zawodach mówiła Rasa Kasaitytė, absolwentka Gimnazjum w Awiżeniach, kosmetolożka i instruktorka jogi.

– Trudno wymienić wszystkie moje zawody i tytuły, ale najważniejsze tytuły w moim życiu to bycie mamą i bycie żoną. Gdyby zastanowić się bardziej głęboko i świadomie, istnieje jeszcze jeden bardzo ważny tytuł – bycie człowiekiem. Kiedy idziesz przez życie, ofiarowując miłość, kiedy przyjmujesz możliwości, które niesie życie, uczysz się, pracujesz, otrzymujesz jakiś namacalny rezultat – sam się cieszysz – mówiła prelegentka, dodając, że prawdziwa miłość jest dawaniem, poświęcaniem czasu, słuchaniem, przytulaniem, dzieleniem się własnymi zasobami, pomaganiem innym w byciu szczęśliwymi.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Miłość do siebie samego

Ciekawą wystawę prac plastycznych przygotowali uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach. W swoich pracach starali się przekazać miłość do rodziny, ulubionych zwierząt, zawodów, przyrody, ukochanego miasta. Prace powstały pod kierownictwem starszej nauczycielki plastyki, metodyka technologii Rity Andruškevič oraz nauczycielki metodyka plastyki Czesławy Lachowicz.

Poetycko, słowami wierszy różnych autorów, o swojej miłości do Wilna mówili uczniowie z Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy pod kierownictwem Lilii Ogint, wicedyrektor ds. nauczania. Organizatorką i koordynatorką działań plastycznych uczniów była nauczycielka metodyk plastyki Czesława Lachowicz.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Otwarto budynek przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy

Poetycko, słowami wierszy różnych autorów, o swojej miłości do Wilna mówili uczniowie z Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Z kolei o swej miłości do muzyki mówił Wiesław Sobieski, kompozytor i nauczyciel, zaś o fascynacji teatrem opowiadał Andrius Gaučas, wykładowca, założyciel szkoły języków obcych „Mów swobodnie”, aktor Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie, który swój sceniczny debiut zaliczył na deskach legendarnego szekspirowskiego Globe Theatre w Londynie.

– Miłość do siebie samego podstawą miłości do ludzi, świata, zawodu – przekonywała dr Halina Berońska-Kulicka z Polski, specjalistka chirurgii plastycznej, pisarka, kierownik Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

O tym, co można kochać w językach, mówił znający osiem języków obcych poliglota Krzysztof Kolanowski z Polski, tłumacz przysięgły również języka litewskiego i rumuńskiego.

Na scenie od najlepszej strony zaprezentowali się uczniowie. Z piosenką „Can’t Help Falling in Love” wystąpił zespół wokalny uczniów z Gimnazjum w Awiżeniach pod kierownictwem nauczycielki muzyki Rasy Veteikienė. Solistka Simona Šakalytė wykonała piosenkę „At Last”. Głos zabrali również najmłodsi: wiersz pt. „Żuk” Jana Brzechwy zaprezentowała pierwszoklasistka Kamila Buinovska z klasy 1a Gimnazjum w Awiżeniach, którą przygotowała starsza nauczycielka edukacji początkowej Halina Zaciszko, zaś uczeń starszej nauczycielki edukacji początkowej Daivy Rudaminienė z klasy 1c Lukas Skerla zadeklamował wiersz „Gimta šalis”. Z piosenką „Bo u nas dusza śpiewa” wystąpił również chór uczniów pod kierownictwem starszej nauczycielki muzyki Elżbiety Karpowicz.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Nad prowadzeniem konferencji czuwały organizatorki: starsza nauczycielka języka polskiego i pedagog specjalny Edyta Romanowska-Čepėnienė, psycholog Ana Giliun oraz starszy nauczyciel historii Marian Bujnicki.

Miłość ma wiele twarzy, a otaczający nas wyjątkowi ludzie dają wyraz temu uczuciu na wiele sposobów. Często są to osoby, które z wielkim zaangażowaniem oddają się swojemu hobby, ktoś potrafi swoją pasję uczynić zawodem, inni realizują się jako wspaniali rodzice, niektórzy ucząc się wielu języków, kochają poznawać różnorodność postrzegania świata, są też tacy, którzy własnym przykładem potrafią zmotywować do twórczego, pięknego, świadomego życia. Wystarczy być uważnym.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Polsko-litewska szkoła

W tym roku Gimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim będzie obchodziło jubileusz 60-lecia. Obecnie prowadzi nauczanie w języku polskim i litewskim. Szkoła rozrasta się, mieści dziś 560 uczniów.

Staje się też coraz bardziej nowoczesna: ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego planowana jest tu budowa obszernej nowoczesnej trzykondygnacyjnej dobudówki z salami zajęć dla grup przedszkolnych, salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, aulą i biblioteką. Pojawić się mają także nowe przestrzenie edukacyjne – laboratoria STEAM, w których odbywać się będą eksperymenty i badania. W ramach projektu Szkół Tysiąclecia gimnazjum zostały przyznane środki na wyposażenie nowej dobudówki. W 2022 r. do Gimnazjum w Awiżeniach dołączono filię – Szkołę Podstawową w Duksztach.

Dyrektorką Gimnazjum w Awiżeniach od 2021 r. jest Alicija Bilińska, która przejęła ster od Walerii Orszewskiej. Jak mówi obecna dyrektor, stara się, by szkoła była dla uczniów przyjaznym miejscem, gdzie każdy zostanie dostrzeżony i zauważony. – Społeczność szkolna tworzy pozytywną atmosferę, gdzie każdy nauczyciel działa maksymalnie dla dobra dziecka, a każdy uczeń ma możliwość otworzyć się. Myślę, że to jest naszą dobrą stroną – każde dziecko ma szansę odnaleźć siebie i realizować swoje zdolności – mówi Alicija Bilińska.

Szkoła w Awiżeniach jest znana z osiągnięć szkolnej drużyny siatkówki, która pod okiem trenera Waldemara Szumskiego od wielu lat zgarnia laury w kraju i za granicą. Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Awiżeniach w 2023 r. zdobyły złoto na mistrzostwach Litwy wśród wiejskich szkół. Również w tym roku siatkarki zajęły pierwsze miejsce w rejonowych rozgrywkach i będą dalej bronić swego tytułu mistrzyń kraju w finale. Chłopaki z Awiżeń z kolei sięgają po tytuł mistrzów w piłce nożnej – zdobyli oni złoto w mistrzostwach Litwy wśród wiejskich szkół. Szlify w piłce nożnej zdobywają oni wraz z trenerem Viačeslavem Verbovikiem. W tym roku również dążą do obrony tego tytułu.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 07 (22) 24/02-01/03/2024