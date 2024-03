Wycieczka śladami św. Stanisława Kostki [Z GALERIĄ]

Św. Stanisław Kostka był pierwszym błogosławionym jezuitą w historii Kościoła wyniesionym na ołtarze w 1606 r. Jest patronem między innymi dzieci i młodzieży, od 1674 r. szczególnym patronem Polski i Litwy, a od okresu międzywojennego patronem szkoły w Podbrzeziu na Litwie.

Pierwszy przystanek naszego wyjazdu mieliśmy w Przasnyszu, zwiedziliśmy Muzeum Historyczne, poznając historię tego uroczego miasta i legendę o jego powstaniu. Później udaliśmy się do Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek, gdzie nasz wspaniały przewodnik p. Przemysław w bardzo interesujący sposób opowiedział o życiu sióstr oraz przedstawił historię najbardziej znanej postaci wśród „Mateczek” przasnyskich, Mieczysławy Kowalskiej bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus. Po krótkiej modlitwie udaliśmy się do Sanktuarium M.B. Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, aby dowiedzieć się o życiu ojców pasjonistów.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia wyjazdu była wizyta naszej grupy w kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP, który jest najstarszą świątynią w mieście. To w niej ochrzczono Stanisława Kostkę i tu są pochowani jego rodzice oraz bracia.

Po aktywnie spędzonym dniu udaliśmy się na smakowitą obiadokolację i odpoczynek do Zajazdu Sebory.

Kolejny dzień naszego zwiedzania spędziliśmy w Rostkowie, dawnej siedzibie rodu Kostków, w miejscu urodzenia św. Stanisława w 1550 r., którego ojcem był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski, a matką Małgorzata z Kryskich. W sanktuarium pw. św. Stanisława Kostki spotkał się z nami ks. kan. mg. Adam Chmielewski, który ciekawie i zrozumiale opowiedział historię życia naszego patrona, wskazał, na czym polegała droga do świętości Stanisława Kostki. Mamy nadzieję, że pomoże to nam i naszym uczniom w odkłamywaniu wizerunku świętego, który wydaje się nam niedoścignionym wzorem, niemożliwym do naśladowania. Po wysłuchaniu opowiadania księdza Adama, wspólnie odmówiliśmy Litanię do św. Stanisława Kostki i po błogosławieństwie udaliśmy się w drogę powrotną do Podbrzezia.

W imieniu całej społeczności serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego i treściwego wyjazdu, celem którego było poznanie życia naszego patrona.

| Fot. archiwum szkolne | Fot. archiwum szkolne | Fot. archiwum szkolne

Anna Jankowska, katechetka