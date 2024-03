Ile wydamy na świąteczne zakupy

— Przygotowując się do świąt, zawsze sporządzam listę niezbędnych produktów i sprawdzam promocje w poszczególnych sklepach. Przed świętami nie brak różnych zniżek, co pozwala trochę zaoszczędzić. Staram się, żeby na świątecznym stole niczego nie zabrakło i żeby było smacznie i kolorowo. Dlatego wiele potraw przyrządzam sama, co też pozwala trochę zaoszczędzić. Już zrobiłam zakupy i wyszło mi, że na święta w naszej dziewięcioosobowej rodzinie wydamy w tym roku 190 euro — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” wilnianka Łucja.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w marcu przez sieć handlową Rimi, ponad połowa ankietowanych planuje wydać na wielkanocny stół do 50 euro, a ponad jedna trzecia spodziewa się, że będzie mogła przeznaczyć na świętowanie do 150 euro. Prawie połowa badanych uważa, że wielkanocny stół będzie ich kosztował tyle samo, co w ubiegłym roku.

Według Eglė Krasauskienė, szefowej działu Public Relations i Odpowiedzialności Korporacyjnej w Rimi Lietuva, planując tańsze zakupy, kupujący najbardziej cenią sobie różne rabaty i kupowanie z wyprzedzeniem, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Jak wynika z odpowiedzi 33 proc. ankietowanych, najbardziej się sprawdza kupowanie jedzenia w ramach promocji. Wielu kupujących korzysta z nich podczas zakupów tygodniowych, ale coraz więcej osób kupuje z wyprzedzeniem promocyjne produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Ponadto prawie jedna czwarta ankietowanych (24 proc.) stwierdziła, że zaoszczędzić pieniądze pomaga gotowanie w domu.

„Tradycje dziadków i rodziców są żywe: bliżsi i dalsi krewni gromadzą się przy świątecznym stole, a świętowanie trwa dwa dni, więc ludzie mają tendencję do gotowania większej liczby potraw, którymi można się wspólnie dzielić” — mówi Krasauskienė.

Aż 35 proc. badanych zamierza kupić na Wielkanoc 20–30 jajek, prawie tyle samo (38 proc.) — prawdopodobnie dla mniejszych rodzin — planują zakup 10 sztuk. Ceny jajek w różnych sieciach handlowych wahają się obecnie od 0,89 do 1,99 euro za 10 sztuk.

— Na naszym wielkanocnym stole nie może zabraknąć malowanych jajek, które zawsze maluję w cebulowej łusce. Na stole na pewno nie zabraknie kolorowych sałatek z jajkami, różnego rodzaju potraw z mięsa, domowych ciast. Z Wielkanocą kojarzą się domowe wypieki, jak np. tradycyjne baby wielkanocne czy mazurki. W moim rodzinnym domu nie było tradycji pieczenia mazurka, ale na pewno zrobię nasz ulubiony sernik. No i wyszperałam przepis na babę wielkanocną. Już się nie mogę doczekać tych naszych spotkań przy wielkanocnym stole — mówi Łucja.

