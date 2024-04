Kluczem do efektywnego przygotowania się do egzaminów maturalnych, przy zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego, jest planowanie i organizacja. Uczniowie, tacy jak 17-letnia Kasia, znaleźli sposób na zrównoważenie tych dwóch aspektów. „Staram się uczyć w blokach po 45 minut, a potem robię 15-minutową przerwę, aby odpocząć” – mówi Kasia. Ta metoda, znana jako technika pomodoro, pomaga utrzymać koncentrację i zapobiega wypaleniu.

Równowaga między odpoczynkiem a nauką

Równowaga to nie tylko kwestia zarządzania czasem. To także umiejętność słuchania własnego ciała i umysłu. „Zauważyłem, że najlepiej uczę się rano, więc staram się wstać wcześniej i skupić na nauce, a popołudnia poświęcam na relaks” – mówi 18-letni Tomek, który również przygotowuje się do matury. Rozpoznawanie własnych szczytów produktywności i dostosowywanie do nich harmonogramu nauki może znacząco zwiększyć efektywność uczenia się.

Ważne jest też, aby uczniowie nie czuli się przytłoczeni i mieli czas na naładowanie baterii. Włączenie do planu dnia aktywności, które sprawiają przyjemność i pozwalają się odprężyć, jest niezbędne. „W weekendy poświęcam czas na moje hobby, jak malowanie czy jazda na rowerze. To pomaga mi odłączyć się od stresu związanego z nauką” – dzieli się swoimi doświadczeniami 17-letnia Julia.

Dodatkowo ważne jest, aby uczniowie nie izolowali się ze swoim stresem. Rozmowy z rodziną, przyjaciółmi czy nawet kolegami z klasy, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia, mogą być bardzo pomocne. Wspólne planowanie sesji naukowych, wymiana materiałów i strategii nauki, a nawet wspólne przerwy mogą znacznie poprawić samopoczucie i efektywność nauki.

Techniki radzenia sobie ze stresem

W obliczu stresu związanego z pośrednimi sprawdzianami czy egzaminami maturalnymi techniki relaksacyjne mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego i skuteczności nauki. Jazda na rowerze, krótkie spacery na świeżym powietrzu to tylko niektóre z metod, które mogą znacznie pomóc. Edwin, który zdawał maturę rok temu, podkreśla: „Codzienna jazda na rowerze pomogła mi się skupić i zmniejszyć stres przed egzaminami”.

Spacery na świeżym powietrzu, szczególnie w otoczeniu natury, mogą być niezwykle odprężające i odświeżające. Regularne przerwy na krótkie spacery nie tylko pomagają w odstresowaniu, ale również mogą poprawić pamięć i zdolność koncentracji. „Zawsze czuję się bardziej zrelaksowany i gotowy do nauki po spacerze w parku” – dzieli się swoimi doświadczeniami 18-letni Tomek.

Inną techniką radzenia sobie ze stresem jest technika wizualizacji. Uczniowie mogą wyobrażać sobie pozytywne wyniki, takie jak pomyślne zdanie egzaminu, co może pomóc w zmniejszeniu lęku i budowaniu pewności siebie. „Przed każdym egzaminem wyobrażam sobie, że już go zdałem. To naprawdę pomaga mi zmniejszyć napięcie” – mówi 17-letni Kamil, zdający sprawdziany pośrednie.

Rola rodziców i nauczycieli we wsparciu uczniów

Wsparcie ze strony dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, jest nieocenione w okresie przygotowań do egzaminów maturalnych. Rodzice odgrywają kluczową rolę, pomagając w utrzymaniu zdrowego balansu między nauką a życiem osobistym. Mogą oni zachęcać do regularnych przerw, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego i efektywności nauki.

Ponadto zapewnienie zdrowego odżywiania, bogatego w składniki odżywcze, które wspierają funkcjonowanie mózgu i ogólną kondycję, jest równie ważne. „Staram się przygotowywać zbilansowane posiłki i zachęcać mojego syna do krótkich przerw na świeżym powietrzu” – mówi pani Maria, matka ucznia przygotowującego się do sprawdzianów pośrednich.

Nauczyciele ze swojej strony mogą oferować dodatkowe wsparcie akademickie. Pani Barbara, nauczycielka matematyki, organizuje dodatkowe godziny konsultacji przed maturą, aby pomóc uczniom w rozwiązywaniu trudnych zadań. „Moim celem jest nie tylko nauczyć, ale i dać uczniom przestrzeń, gdzie mogą zadawać pytania i rozwiewać wątpliwości” – wyjaśnia pani Barbara.

Znaczenie wsparcia emocjonalnego

Emocjonalne wsparcie jest równie kluczowe jak wsparcie akademickie. Regularne rozmowy, słuchanie i zrozumienie obaw uczniów mogą znacznie pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Psycholog szkolny, pani Renata, podkreśla: „Rozmowa i wyrażanie swoich uczuć to ważny element radzenia sobie ze stresem”. Uczniowie, którzy czują się wysłuchani i zrozumiani, są w stanie lepiej radzić sobie z presją i stresami związanymi z egzaminami.

Rodzice i nauczyciele mogą też pomóc uczniom w rozwijaniu i utrzymywaniu zdrowych nawyków, takich jak regularny sen, aktywność fizyczna i hobby, które odciągają uwagę od stresu związanego z nauką. Wspólne aktywności, takie jak: gry planszowe, spacery czy wspólne gotowanie, przygotowanie świątecznego stołu, robienie dekoracji, mogą nie tylko wzmocnić więzi rodzinne, lecz także zapewnić uczniom niezbędny odpoczynek.

Wiosenne wakacje wielkanocne mogą być czasem radości i relaksu, nawet dla uczniów przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Kluczem jest znalezienie równowagi między nauką a odpoczynkiem, wsparcie emocjonalne od rodziców, nauczycieli i rówieśników oraz wykorzystanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem. Pamiętając o tych aspektach, możemy pomóc naszym uczniom nie tylko przetrwać ten okres, ale i odnieść sukces.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Dlaczego uczniowie nie chcą chodzić do szkoły? I czy smartfon może wesprzeć edukację w szkole?

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 12 (36) 30/03-05/04/2024