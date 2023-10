Aby zrozumieć i rozwiązać ten problem, musimy przyjrzeć się przyczynom i znaleźć skuteczne strategie zaradcze.

Skąd niechęć do chodzenia do szkoły?

Edukacja jest kluczem do przyszłości każdego młodego człowieka, ale nie wszyscy uczniowie podchodzą do niej z entuzjazmem. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na niechęć uczniów do uczęszczania do szkoły.

Współczesny system edukacji często kładzie nacisk na wyniki egzaminów i testów jako głównego kryterium oceny postępów ucznia. Wielu uczniów czuje, że są oceniani wyłącznie na podstawie tych wyników, co prowadzi do lęku przed niepowodzeniem. Ta presja może być szczególnie przytłaczająca dla uczniów, którzy borykają się z trudnościami w nauce lub mają różne style uczenia się.

W erze cyfrowej, gdzie dostęp do informacji jest na wyciągnięcie ręki, tradycyjne metody nauczania mogą się wydawać przestarzałe. Uczniowie są przyzwyczajeni do interaktywnych i dynamicznych form przekazu, dlatego siedzenie w klasie i słuchanie monotonnych wykładów może być dla nich demotywujące. Brak angażujących metod nauczania sprawia, że nauka staje się nudna i nieciekawa.

Relacje z nauczycielami i rówieśnikami odgrywają kluczową rolę w doświadczeniu szkolnym ucznia. Jeśli uczniowie czują, że nie są rozumiani, doceniani lub akceptowani, mogą czuć się izolowani i wyobcowani. To uczucie może być wynikiem konfliktów z nauczycielami, problemów z rówieśnikami lub braku wsparcia dla indywidualnych potrzeb ucznia.

Wielu uczniów czuje się przytłoczonych ilością pracy domowej, projektów i dodatkowych zajęć. Często muszą oni balansować między obowiązkami szkolnymi a życiem prywatnym, co może prowadzić do wypalenia i braku motywacji do nauki.

Uczniowie mogą czuć, że to, czego uczą się w szkole, nie ma bezpośredniego zastosowania w ich codziennym życiu lub przyszłej karierze. Brak widocznej korzyści z nauki może zniechęcać do dalszego kształcenia. Rozumienie tych przyczyn jest kluczem do stworzenia środowiska edukacyjnego, które jest bardziej angażujące i dostosowane do potrzeb współczesnych uczniów.

Rozwiązania w domu

Współczesne czasy niosą z sobą wiele wyzwań dla młodych ludzi, w tym presję rówieśniczą, stres związany z osiągnięciami akademickimi i wiele innych, dlatego tak ważne jest, aby rodzice byli dla swoich dzieci wsparciem. Rozmowy z dziećmi o ich uczuciach, troskach i doświadczeniach związanych ze szkołą są kluczowe. Aktywne słuchanie bez oceniania oraz empatia mogą pomóc w zrozumieniu problemów, z jakimi borykają się dzieci, i wspólnym znalezieniu rozwiązań.

Nie każde dziecko ma naturalną zdolność do koncentracji i samodyscypliny, dlatego tak ważne jest, aby w domu znaleźć odpowiednie miejsce do nauki, które będzie wolne od rozpraszających bodźców. Rodzice mogą pomóc w organizacji tego miejsca, dostarczając niezbędne materiały, takie jak biurko, dobre oświetlenie czy ergonomiczne krzesło. Zachęcanie do regularnych przerw podczas nauki może też pomóc w zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu uczucia przeciążenia.

Nauka w szkole to tylko jedna strona medalu. Ważne jest, aby dzieci miały czas na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji poza szkołą. Mogą to być różne aktywności, takie jak: sport, muzyka, sztuka czy naukowe hobby. Rodzice mogą zachęcać dzieci do eksplorowania różnych dziedzin, pomagając im znaleźć zajęcia pozaszkolne, które pozwolą im rozwijać umiejętności, zwiększać pewność siebie i odnajdywać sens w tym, co robią. Ponadto aktywności te mogą być doskonałym sposobem na odreagowanie stresu i nawiązanie nowych przyjaźni.

Co może zrobić szkoła?

Wprowadzenie interaktywnych metod nauczania, takich jak: projekty grupowe, dyskusje czy gry edukacyjne, może uczynić naukę bardziej angażującą. Rozmowa ze szkolnym psychologiem może pomóc uczniom radzić sobie ze stresem i problemami emocjonalnymi. Zamiast skupiać się wyłącznie na wynikach testów, szkoła może promować ocenianie oparte na umiejętnościach, postępach i indywidualnych osiągnięciach ucznia.

Zakaz korzystania ze smartfonów

Współczesne dzieci i młodzież dorastają w świecie, w którym smartfony stały się nieodłączną częścią ich codziennego życia, dlatego zakaz korzystania z tych urządzeń w szkole może wpływać na ich samopoczucie w różny sposób. Dla wielu młodych ludzi smartfon to narzędzie komunikacji z rówieśnikami. Zakaz korzystania z niego może prowadzić do poczucia odcięcia od świata zewnętrznego i izolacji społecznej. Uczniowie często korzystają ze smartfonów, aby szybko wyszukać informacje, które mogą być przydatne podczas lekcji. Zakaz korzystania z urządzeń może utrudniać im dostęp do potrzebnych zasobów. Dla niektórych uczniów ciągłe posiadanie smartfona w zasięgu ręki daje poczucie kontroli. Jego brak może prowadzić do niepokoju.

Zamiast całkowitego zakazu korzystania ze smartfonów szkoły mogą wprowadzić programy edukacyjne na temat odpowiedzialnego korzystania ze smartfonów. Uczniowie mogliby uczyć się, jak korzystać z technologii w sposób produktywny i bezpieczny. Szkoły mogą wyznaczyć określone miejsca, w których uczniowie mogą korzystać ze swoich telefonów podczas przerw. Pozwoli to na zachowanie równowagi między potrzebą komunikacji a koniecznością skupienia się na nauce.

Szkoły mogą promować aktywności, które nie wymagają korzystania z telefonów, takie jak: gry planszowe, dyskusje czy czytanie książek. Może to pomóc uczniom znaleźć alternatywne sposoby spędzania czasu i rozwijania relacji z rówieśnikami. Nauczyciele mogą łączyć technologię z lekcjami, pozwalając uczniom korzystać ze smartfonów w celach edukacyjnych, takich jak badania czy projekty grupowe.

Choć zakaz korzystania ze smartfonów w szkole może wpływać na samopoczucie niektórych uczniów, istnieją sposoby, aby zrównoważyć potrzebę koncentracji na nauce z korzyściami płynącymi z używania technologii. Kluczem jest edukacja, komunikacja i elastyczność w podejściu do technologii w środowisku edukacyjnym.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (122) 21-27/10/2023