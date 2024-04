Odszedł Gediminas Kirkilas

— Wiele zrobił dla rozwoju stosunków litewsko-polskich. Był otwarty na współpracę z Polską, aktywnie działał, gdy chodziło o prawa mniejszości narodowych na Litwie. Był człowiekiem ciepłym, otwartym, zaangażowanym w swoją pracę. Wielka szkoda, że odszedł — mówi Tadeusz Andrzejewski, były doradca premiera Gediminasa Kirkilasa, obecnie radny Samorządu Rejonu Wileńskiego z ramienia AWPL-ZChR.

Wspomina, że otwarcie Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku jest też wielką zasługą ówczesnego premiera.

— Niestety urzędnicy średniego szczebla, od których zależały formalne decyzje, żeby wydać zezwolenie na otwarcie filii, robili trudności. Wówczas premier powiedział, żebym na jednym ze spotkań w kwestii powołania polskiej uczelni, przekazał w jego imieniu, że taka filia powinna powstać. Zależało mu na tym. Wtedy nawet Rada Uniwersytecka, która miała głos doradczy, z powodów wybitnie politycznych i pewnej niechęci, nie zaakceptowała pomysłu otwarcia filii. Jednak mimo tych negatywnych opinii, decyzja premiera była przychylna — opowiada w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” były doradca premiera ds. praw mniejszości narodowych i stosunków litewsko-polskich.

Podczas kadencji Kirkilasa na stanowisku premiera, polski koncern Orlen sfinalizował transakcję zakupu strategicznego pakietu akcji spółki Mažeikių Nafta.

— Premier popierał zakup tego strategicznego dla Litwy obiektu przez Polskę. Rozumiał, że samodzielnie Państwo Litewskie nie było w stanie utrzymać tak wielkiego koncernu, który już wtedy wymagał modernizacji i sporych inwestycji. Tu ze strony Kirkilasa była bardzo wyraźna zgoda na to, żeby właśnie Polska, nasz kluczowy partner, przejęła obiekt. Pomimo, że był premierem rządu mniejszościowego, wiele udało mu się zdziałać — zaznacza Tadeusz Andrzejewski.

Dodaje, że Kirkilas był nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem burzliwych zmian politycznych.

— Opowiadał, że gdy był młodym człowiekiem, Komunistyczna Partia Litwy na czele z Algirdasem Brazauskasem ogłosiła, że się oddziela od Komunistycznej Partii ZSRS oraz zakłada samodzielną jednostkę polityczną. Wtedy Brazauskas był natychmiast wezwany do Moskwy, a Kirkilas towarzyszył mu podczas tej wizyty. Jak na owe czasy był to ze strony Brazauskasa niezwykle odważny wyczyn, a młody wówczas Kirkilas go wspierał — wspomina rozmówca.

Gediminas Kirkilas urodził się w 1951 r. w Wilnie. Studiował zaocznie w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym, w 2004 r. w Międzynarodowej Szkole Biznesu na UW. Po służbie w wojsku, w latach 1972–1978 pracował jako konserwator w przedsiębiorstwie zajmującym się restauracją zabytków kultury. W 1990 r. po przekształceniu Komunistycznej Partii Litwy w Litewską Demokratyczną Partię Pracy (LDDP) został wiceprzewodniczącym nowego ugrupowania politycznego. Kolejno pełnił funkcje pierwszego wiceprzewodniczącego oraz członka prezydium LDDP. W 2001 r. po zjednoczeniu LDDP z Litewską Partią Socjaldemokratyczną został przewodniczącym LSDP. W 2004 r. objął stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie Algirdasa Brazauskasa. W latach 2006–2008 zajmował stanowisko premiera Rządu RL. W 2007 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. W wyborach parlamentarnych w 2008 r. ponownie uzyskał mandat poselski z listy partyjnej LSDP i w grudniu tego samego roku zakończył działalność na urzędzie premiera. W 2017 r. wystąpił z LSDP, a w 2018 r. stanął na czele rozłamowej Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy. W 2020 r. znalazł się poza parlamentem.

Publiczne pożegnanie ze zmarłym odbędzie w domu pogrzebowym Ritualas (ul. Olandų 22): we wtorek, 23 kwietnia w godz. 12:00–20:00, we środę, 24 kwietnia w godz. 9:00–12:00. Polityk zostanie pochowany we środę, 24 kwietnia na cmentarzu na Antokolu.