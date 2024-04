Wiosenne remonty cieszą oczy, ale… biją po kieszeni

Kiedy planujemy generalny remont mieszkania, niezbędne jest uwzględnienie wszelkich prac remontowych, jakie będą się na niego składać. Inny bowiem koszt ukształtuje odświeżenie pokoju i niewielkie zmiany, a inny — kapitalny remont mieszkania.

Jak przygotować się do… „wojny”? Niezbędna lista

Zanim przystąpimy do remontu, warto się do niego odpowiednio przygotować. Niezbędne będzie tu szczegółowe określenie zakresu prac i czasu, jaki zajmie remont oraz kosztów całego przedsięwzięcia.

— Przede wszystkim, należy obliczyć metraż i podział prac budowlanych oraz wykończeniowych — radzi Józef, budowlany z rejonu wileńskiego z ponad 50-letnim stażem, który — jak sam mówi — zjadł wszystkie zęby na wszystkim.

— Po pierwsze — trzeba mieć wystarczający budżet z odpowiednim zapasem, ponieważ zwykle szacowane okazują się niewystarczające. Po drugie — i chyba najważniejsze, najlepiej przez znajomych trzeba znaleźć sprawdzonych remontowców. Po trzecie — schodzić z flaszką i tortem do sąsiadów — powiadomić o remoncie — śmieje się Józef.

Aha! I nie zapomnijcie o przedwczesnym zabezpieczeniu się kontenerem na wywóz gruzu, którego nie można przecież pozostawiać w śmietnikach!

Remont krok po kroku

W pierwszej kolejności przystępujemy do prac rozbiórkowych. Następne powinny być prace instalacyjne uwzględniające przewody elektryczne i rury. Remont łazienki i kuchni to też ewentualne podtynkowe armatury, które trzeba uwzględnić po skuciu płytek. Wtedy możliwa jest też wymiana okien i drzwi. Kolejno wykonywane są prace murarskie i tynkarskie, a także kładzenie płytek i podłóg. Później przystępujemy do malowania ścian i prac wykończeniowych, w tym również sztukaterii, montowania listew i karniszy.

Jak wybrać fachowca? Czasami lepiej zaczekać

Wybór odpowiedniego fachowca czy ekipy nie jest prostą sprawą, dlatego warto podejść do tego z głową i odpowiednim wyprzedzeniem.

— Dobrzy specjaliści często mają zlecenia nawet na najbliższe kilka tygodni czy miesięcy, nie będą więc w stanie realizować kilku inwestycji jednocześnie — zaznacza Józef.

Wybranie specjalisty, który jest dostępny niemal od razu budzi wątpliwości co do jakości jego usług, dlatego jeśli nie może on pochwalić się efektami swojej pracy, lepiej poczekać na sprawdzonych fachowców. Warto tutaj uwzględnić polecenia, szczególnie wśród rodziny i znajomych oraz zobaczyć, jak dany pracownik poradził sobie z zadaniem. Dobry wykonawca pomoże nam zaplanować remont mieszkania.

A teraz najważniejsze — skąd wziąć pieniądze na remont? Tylko, broń Boże, nie patrzcie błagalnie na dziadków, bo ci mają już swoje plany na niebiańskie pokoje! A przedwczesny zawał nie wchodzi przecież w niczyje plany remontowe…

Prace remontowe za 5 000-20 000 euro

Wraz z nadejściem wiosny zainteresowanie remontami mieszkań i domów znacznie wzrasta. Często jednak trzeba na to zaciągnąć kredyt, bo nawet bez specjalnych potrzeb, zmiany mogą kosztować 170-350 euro za metr kwadratowy.

Mniejsze prace remontowe kosztują do 5 tys. euro. Jednak w przypadku większych napraw kwota wzrasta 3-4 razy i może wynosić nawet 20 tys. euro. A więc bez kredytu nie da się tego zrobić.

Według danych za ostatnie półrocze średni kredyt na remont mieszkania wynosi 12 tys. euro. Dlatego bardzo istotny jest wybór odpowiedniego pożyczkodawcy, u którego roczna stopa ceny kredytu może różnić się nawet o 20 punktów procentowych.

Pandemia zmusiła do rozejrzenia się wokół

Zła pandemia zrobiła jednak i dobrą robotę — skłoniła do remontów mieszkań. Zainteresowanie remontami wzrosło w pierwszej połowie roku, zwłaszcza w okresie styczeń-maj. Choć po pandemicznym boomie na remonty mieszkań zainteresowanie na razie nieco spadło, ale widać, że mieszkańcy Litwy już nie boją się remontów kapitalnych.

Ogromne zainteresowanie remontem domostw i jego finansowaniem zaobserwowano w latach 2020-2021, szczególnie w maju, kiedy bardzo istotna była poprawa warunków dla osób pracujących w domu w czasie kwarantanny.

Odkurzenie klimatyzacji to niezbędny ostatni akord remontu

| Fot. Pixabay.com

Stabilność na rynku

„Jednak od dwóch lat zmniejszyło się zainteresowanie remontami. Teraz na rynku zapanowała już stabilność. Chociaż kwota kredytów na remont domu stale rośnie, liczba wniosków w pierwszych miesiącach tego roku pozostaje bardzo podobna do ubiegłego roku” — tak komentuje sytuację Edward Arnatkiewicz, szef działu zarządzania relacjami z klientami Bigbanku na Litwie.

Badania pokazują, że na Litwie często przeprowadza się mniejsze naprawy, dlatego odnowienie mieszkań kosztuje do 5 tys. euro. Jednak większe naprawy w domu, bez większych inwestycji, to wydatek rzędu 170-350 euro za mkw.

Podnieść cenę rynkową. Inwestycje w jakość

Niektóre ulepszenia opłacają się aż w 147 proc. Choć ludzie zazwyczaj naprawiają mieszkania dla własnej wygody, to zauważa się, że niektórzy naprawiają mieszkania, aby zwiększyć ich wartość.

Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ustaliło, że właściciele domów uzyskują nawet 147-procentowy zwrot ze sprzedaży nieruchomości. „Remont kuchni lub łazienki zwraca się odpowiednio jedynie w 75 i 71 proc., ale np. gruntowny remont poprawy izolacji oznacza, że ​​dom staje się bardziej energooszczędny i obniża koszty ogrzewania” — radzi Edward Arnatkiewicz.

„Ludzie zazwyczaj starają się choć częściowo pokryć wydatki z własnych środków. Średnia kwota kredytu na remont mieszkania w ciągu ostatnich 6 miesięcy wynosi 14 tys. euro. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 6 proc.” — mówi przedstawiciel Bigbanku.

Jak zaznacza, mieszkańcy są skłonni inwestować w lepszej jakości materiały czy lepszych specjalistów.

Czytaj więcej: Planujący remonty muszą uzbroić się w cierpliwość — na dobrych majstrów trzeba długo czekać

CENY USŁUG (w euro za m2)

Kafelki — od 20

Tynkowanie — od 12

Malowanie ścian — od 5

Tapetowanie — od 6

Montowanie gipsokartonu — od 12

Betonowanie podłogi — od 4,5

Wyrównanie poziomu podłóg — od 4

Układanie podłogi (laminat) — od 6

Urządzenie schodów — od 1 200

Produkcja i montowanie plastikowych okien — od 35

Montowanie drzwi — od 50

Klozet, wanna — od 50

Instalacja przewodów elektrycznych — od 25 za h