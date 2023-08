Mieszkańcy Litwy, w strachu przed jeszcze większymi podwyżkami cen, aktywnie remontują swoje domy, zaciągając nawet kredyty. Ile kosztowałby remont domu przy obecnych cenach i jak długo trzeba czekać w kolejce do fachowców?

Planując remont domu, należy przyjrzeć się, ile się planuje nowych materiałów, które stanowią 60-70 proc. wartości naprawy. Reszta to płace i koszty transportu. Jeśli zamierzacie zrobić tylko prace wykończeniowe, to ceny są wyższe niż w przypadku zmiany ogólnobudowlanej. Wpływ ceny materiałów na łączną wartość szacunkową byłby mniejszy.

Mają dużo pracy

W Skandynawii i w Europie Środkowej spadają zamówienia, a na Litwie radość, że ceny usług ulegną zmianie po nowym roku. Litewscy budowniczowie będą mogli dokonać korekty cen dopiero w przyszłym roku, ponieważ w tym roku mają dość pracy. To, jak długo trzeba czekać w kolejce do majstrów, zależy od tego, jakie są planowane prace.

Pół roku i dłużej

Sezonowość jest bardzo mocno odczuwalna w litewskim sektorze budowlanym, dlatego zwykle miesiące wrzesień-październik są bardzo pracowite dla budowniczych. Chcą „zamknąć” obiekty przed nadejściem zimy. Rok pracy dla budowniczych to wrzesień, październik, a mobilizują się już pod koniec sierpnia i właściwie nie ma co szukać budowniczych we wrześniu czy październiku, bo to szczyt, kiedy budowniczowie są bardzo zajęci i mają dużo pracy.

W takim czasie mogą podnosić ceny. Korekty cen zwykle idą w parze ze spadkiem objętości pracy. Chociaż płace w budownictwie rosną na Litwie od kilku miesięcy, to nie ma wątpliwości, że albo wzrost płac się ustabilizuje albo spadnie. Materiały budowlane też nie są tanie.

Hamulce cenowe

Energia, koszty transportu, wartość sprzętu i wysokość amortyzacji nie pozwalają producentom materiałów budowlanych na obniżenie cen.

Koszty remontów różnią się w regionach i miastach. Na prowincji są znacznie niższe i dla nikogo nie jest tajemnicą, że tam nadal panuje duża tolerancja dla nielegalnej pracy.

Można też zaobserwować, że obecnie większość wykończeniowców pracuje w nowo budowanych mieszkaniach. W starych robione są remonty, ale nie na taką skalę.