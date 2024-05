20 maja burza z intensywnymi opadami deszczu i gradu przeszła w Polsce nad Gnieznem. Z powodu opadów wiele ulic i budynków, w tym szpital, szkoły i komenda policji, zostało zalanych. Po intensywnych opadach gradu o średnicy 2-3 cm na ulicach miasta zrobiło się biało, jakby spadł śnieg. Meteorolog Gytis Valaika w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ostrzega, że takie kataklizmy mogą zdarzyć się u nas także. Jak zaznaczył, w tym roku czekają nas nawałnice, gradobicia, ulewy i tropikalne noce.

— Obecnie wszystkie anomalie są możliwe z powodu zmian klimatycznych. Atmosfera staje się coraz cieplejsza. Ciepło oznacza więcej energii, a ta energia musi następnie gdzieś rozładować się, dlatego te anomalie się zdarzają. Oczywiście Polska jest znacznie większym krajem niż Litwa, dlatego w sąsiednim kraju anomalie pogodowe występują dużo częściej niż u nas. Tam zdarzają się częściej niebezpieczne zjawiska, takie jak nawet tornada czy gradobicia. Na Litwie, dalej na południowy zachód, panuje większe ciepło, dlatego też występuje tam więcej tych niebezpiecznych zjawisk — wyjaśnia Gytis Valaika.

Czytaj więcej: Groźna kalima znów nad Litwą: wyzwanie dla roślin i zdrowia człowieka

Burza nad Gnieznem

Burza z gradem w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) trwała prawie dwie godziny. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu doprowadziła do powodzi w całym mieście. W kilku miejscach silny wiatr zerwał dachy z budynków. Dramatycznie wyglądała także sytuacja w innych regionach Polski. Silne opady deszczu oraz gradu wystąpiły także m.in. Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Grad został odnotowany także w Zamościu (woj. lubelskie), Suchedniowie (woj. świętokrzyskie), czy w Niebieszczanach (woj. podkarpackie).

— Czy to tego lata, czy następnego, tendencja jest taka, że na Litwie także może dojść do podobnej katastrofy, co 20 maja w Polsce, gdy gradobicie nawiedziło Gniezno. Ale dzięki Bogu, takich zjawisk mamy mniej ze względu na terytorium. Zwykle mamy ulewne deszcze, gdy jeden koniec miasta tonie, a drugi cierpi z powodu upałów. Tych ulewnych deszczy będzie coraz więcej. Tego lata z pewnością możemy spodziewać się takich intensywnych opadów. Takie sytuacje będą z pewnością częstsze. Można się również spodziewać dużych gradobić. Pamiętamy, co wydarzyło się w sierpniu ubiegłego roku w północnej Litwie, kiedy grad rozbił okna i dachy domów, rozbił samochody. Padał wówczas grad wielkości pięści, o średnicy aż do 7 cm. Takie gradobicia są już w naszym kraju na porządku dziennym. W przyszłości czekają nas coraz częstsze lokalne ulewy, burze i gradobicia — ocenia meteorolog.

Klęski żywiołowe zdarzają się zawsze, a obecnie zmiany klimatu sprawiają, że niektóre zjawiska pogodowe występują częściej, a inne są bardziej intensywne.

Prognozy na lato

Jak mówi Valaika, tego lata możemy spodziewać się dni z temperaturami powyżej 30 stopni.

— Może 30 lat temu taka temperatura była rzadkością, ale obecnie jest normą każdego lata. Nie jest to już zaskakujące. Kiedyś nie było tropikalnych nocy (to noce, w których temperatura nie spada poniżej 20 stopni, jest bardzo gorąco). Kiedyś nie było takich nocy, ale obecnie zdarzają się one każdego lata. Tego lata na pewno również są przewidywane — mówi meteorolog.

Czytaj więcej: Meteorolog: „Rekordy upałów będą częstsze, powinniśmy się do nich przyzwyczajać”