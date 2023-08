Igoris Lukaševas, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wilnie, ostrzega przed skutkami wyczerpania upałem, a także przed ugryzieniami szerszeni, które z powodu skwaru stają się bardzo agresywne.

Czytaj więcej: Upały nie dla każdego: kto musi najbardziej uważać?

Rekordy upałów na Litwie

— 16 i 17 lipca, dwa dni z rzędu, na Litwie padły rekordy ciepła. Słupki rtęci wskazywały prawie 34 stopnie Celsjusza. Rekordowe temperatury były w Birsztanach – 33,6 stopnie C oraz w Olicie i Druskienikach — 33,5 st. 17 sierpnia padł rekord najwyższej minimalnej temperatury nocnej: wówczas w Malatach temperatura nie spadła poniżej 25,1 stopnia C. 20 sierpnia — w rejonie kiejdańskim, w Datnowie, temperatura osiągnęła 32,8 st. C. Poprzedni rekord odnotowano w 1955 r. w Kownie, kiedy temperatura powietrza wzrosła do 31,5 stopni C — opowiada Gytis Valaika.

Najgorętszy lipiec w historii

Jak ogłosiło Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, tegoroczny czerwiec był najgorętszym miesiącem w historii świata. Następnie przyszedł lipiec, który przyniósł kolejne rekordowe upały. Zdaniem innego zespołu, unijnego serwisu klimatyczno-pogodowego Copernicus, to właśnie lipiec 2023 r. był najgorętszym lipcem oraz najgorętszym miesiącem w historii.

— Nie ma, co się dziwić. Będzie coraz więcej i więcej rekordów upału. Powoli zaczynamy mówić, że 30 st. ciepła w ciągu kilku dni z rzędu to wcale nie upał, a jeszcze kilka lat temu 30 st. nie zawsze było w ciągu całego lata. Musimy przyzwyczajać się do tropikalnych temperatur. Trudno powiedzieć, czy w tym roku zostały pobite już wszystkie rekordy ciepła, przed nami jeszcze druga połowa sierpnia i jesień, wówczas też możemy doczekać się niespodzianek — zaznacza meteorolog.

Czytaj więcej: Upały… All Inclusive!

Agresywne szerszenie

Tymczasem Igoris Lukaševas przypomniał, że upały są ogromnym wyzwaniem dla organizmu i wówczas najczęściej dochodzi do omdleń. Jednak podczas skwaru uważać należy nie tylko na temperaturę, ale też na mniej oczywiste zagrożenia — na przykład owady.

— Nie powiedziałbym, że w czasie tych rekordowych upałów znacznie zwiększyła się liczba wezwań karetek pogotowia. Zdarzają się przypadki, ale one nie są masowe. W czasie upałów mamy jeszcze jeden problem, to szerszenie, których jest w tym roku bardzo dużo i są szczególnie agresywne. Ukąszenie szerszenia wywołuje lęk u wielu osób. Użądlenie tego owada jest niebezpieczne dla tych, co mają alergię i jeżeli naraz użądli kilka owadów — podkreśla dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wilnie.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS SKWARU

W czasie największych upałów należy przebywać wewnątrz pomieszczeń. Bardzo ważne, aby regularnie pić płyny, ale — z wodą też przesadzać nie wolno. Należy spożywać zbilansowane, lekkie posiłki. Obowiązkowo należy ograniczyć przyjmowanie napojów alkoholowych. Ubierać się w luźno dopasowane rzeczy zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała. Należy nosić nakrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.