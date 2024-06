16 maja br. 12 członków PUTW w Wilnie przybyło do Sejmu LR na zaproszenie posłanki Beaty Pietkiewicz na promocję książki „Unique Treaty. Relations between the Republic of Poland and the Republic of Lithuania” (pol. „Traktat wyjątkowy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską”) autorstwa Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i Andrzeja Pukszto. Organizację i przebieg tego spotkana w Sejmie zawdzięczamy doradcy sejmowej Renacie Cytackiej.