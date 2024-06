— Kwota wsparcia na instalację nowej elektrowni słonecznej wynosi 254,93 euro na 1 kW zainstalowanej mocy. W przypadku zwiększenia mocy zainstalowanej istniejącej elektrowni wsparcie wynosi 191,99 euro za 1 kW. Maksymalna moc zainstalowana przypadająca na instalację zużywającą energię elektryczną kwalifikującą się do wsparcia nie może przekroczyć 10 kW — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Vrubliauskas, zastępca dyrektora Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (lit. Aplinkos projektų valdymo agentura, APVA).

Wsparcie jest przeznaczone dla mieszkańców, którzy zainstalowali lub zwiększyli moc swoich elektrowni od 23 sierpnia 2023 r., a także dla tych, którzy dopiero planują ich instalację.

Coraz więcej producentów energii elektrycznej

— Liczba odbiorców wytwarzających energię elektryczną na Litwie rośnie z roku na rok — podczas gdy w 2020 r. liczba odbiorców wytwarzających energię elektryczną (z wyjątkiem odbiorców zdalnych) wynosiła poniżej 9 000, to w czerwcu tego osiągnęła prawie 70 000. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące zdalnych konsumentów wytwarzających, to są one jeszcze bardziej wymowne — z 1 500 w 2020 r. do prawie 37 500 w czerwcu 2024 r. — podkreśla Vytautas Vrubliauskas.

Ministerstwo Energetyki szacuje, że ze wsparcia tym razem skorzysta co najmniej 15 000 gospodarstw domowych. Proces udzielania wsparcia jest zarządzany przez Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi.

Według Operatora Dystrybucji Energii (ESO) na Litwie jest obecnie prawie 106 000 odbiorców wytwarzających energię, o łącznej mocy 1,17 gigawata (GW), w porównaniu z całkowitą mocą sieci wynoszącą 1,43 GW.

Jakie dokumenty należy przygotować

Podczas składania wniosku o wsparcie należy z wyprzedzeniem przygotować szereg dokumentów. Jeden z najważniejszych dokumentów to warunki przyłączenia elektrowni do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej — są one wydawane przez ESO, nawet jeśli elektrownia została już zainstalowana.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być poświadczone notarialnie.

W przypadku, gdy na obiekcie zużywającym energię elektryczną, którego adres zostanie wskazany we wniosku, jest zarejestrowana działalność gospodarcza osoby prawnej i/lub fizycznej (spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność na podstawie zaświadczenia lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej), podczas składania wniosku konieczne będzie również złożenie oświadczenia pt. „Jednego przedsiębiorstwa” (lit. „Vienos jmonės” deklaracija). Potrzebne będą również tzw. unikalne numery instalacji elektrowni słonecznych i obiektów pobierających energię elektryczną — są one nadawane przez Centrum Rejestrów.

Należy też pamiętać, że jeśli na jednym obiekcie pobierającym energię elektryczną została zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona więcej niż przez jeden podmiot, to wsparcie nie zostanie udzielone.

