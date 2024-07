Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali się wrócić do Polski 2,5 roku temu.

Rozmówczyni Family News Service podkreśliła, że Polacy decydujący się na powrót do kraju, zwłaszcza po długim okresie spędzonym za granicą, nie mają potrzebnego wsparcia. „Czasami osoby bardzo szybko podejmują tę decyzję, przyjeżdżają z dużymi oczekiwaniami i rodzi się frustracja” — zaznaczyła Mazurek. Choć dla Małgorzaty i jej męża „decyzja powrotu była bardzo trafną, stuprocentową decyzją” — to jednak umie sobie wyobrazić, że „dla innych osób nie jest to rozwiązanie i mogłoby zrodzić bardzo dużo frustracji”. W związku z tym na Kongresie Mazurkowie opowiedzą, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, rozważając reemigrację.

Mimo powrotu do Polski Małgorzata Mazurek dobrze wspomina czas spędzony za granicą. „Były takie punkty, gdzie Polonia mogła się spotkać i poznać. Bardzo sobie cenię to jako wspomnienia. Zawsze dbano o tę naszą polską kulturę” — podkreśliła.

Prelegentką na najbliższym Kongresie będzie również psycholog i terapeutka Joanna Łukjaniuk. Poruszy temat kryzysu rodziny na emigracji z przekazami międzypokoleniowymi w tle. „Mnóstwo warsztatów, wykładów to jest bogactwo, które pokazuje, jakimi drogami różne osoby, które biorą udział w Kongresie, dążą do tego, żeby podtrzymywać więzi w relacjach międzypokoleniowych, żeby dbać o to, co jest najcenniejsze — o wspólnotę, jaką jest rodzina” — dodała.

Joanna Łukjaniuk zachęca do uczestnictwa również w Kongresie w Brukseli. Zaznaczyła, że nie będzie to jedynie „intelektualne spotkanie” — ale czas, podczas którego będzie można m.in. zasięgnąć opinii specjalistów w ramach konsultacji. Każda edycja wydarzenia jest niepowtarzalna.

Poprzednia edycja Międzynarodowego Kongresu Rodzin Polonijnych odbyła się w 2023 r. w Gdańsku. „Wróciliśmy z tego Kongresu pełni wrażeń, napełnieni radością spotkania się z innymi rodzinami, które dały nam swoje świadectwa, relacjonowały swoje życia na obczyźnie” — podkreślił Marcin Uchański w nagraniu dla Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który wraz z żoną Adrianą wybiera się również na tegoroczne spotkanie polonijnych rodzin z całego świata.

Czytaj więcej: VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku

Organizatorami Kongresu są Duszpasterstwo Emigracji Polskiej, Polonijna Rada Rodziny, Fundacja Pomoc Rodzinie i Duszpasterstwo polskojęzyczne w Belgii. Wśród tegorocznych zagadnień kongresowych znalazły się tematy takie jak: budowanie i umacnianie dojrzałych relacji małżeńskich i rodzinnych, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, reemigracja oraz wychowanie i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. W programie wydarzenia pojawią się: referaty, warsztaty, debata panelowa, wieczór integracyjny, świadectwa, zwiedzanie Brukseli, a także zawierzenie rodzin Maryi. Z uczestnikami spotkają się wybitni prelegenci.

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqTbArpLIwulKyLk78As714yi2Y0lSBuTHcpf0ufv9zbzew/viewform

Więcej informacji i szczegółowy program Kongresu:

https://emigracja.episkopat.pl/rodzina

Materiały wideo o Kongresie:

Family News Service