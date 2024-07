— Nasi olimpijczycy przed igrzyskami czują się dobrze. Nastroje są dobre. Jesteśmy wszyscy dobrej myśli. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Każdy z uczestników wie, co go czeka i wszyscy są gotowi — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” prezes Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego (LTOK) Daina Gudzinevičiūtė.

Start w piątek

Litewska drużyna olimpijska będzie liczyć 50 sportowców rywalizujących w różnych dyscyplinach, takich jak pływanie, wioślarstwo, lekkoatletyka, kolarstwo, zapasy czy pięciobój nowoczesny. Na igrzyska udają się 24 kobiety i 26 mężczyzn, dla 31 członków litewskiej reprezentacji będzie to debiut olimpijski. Większość z nich — 11 wystartuje w konkurencjach lekkoatletycznych. Oprócz sportowców, w skład delegacji wejdzie też 49 trenerów i personelu pomocniczego, a także 11-osobowy zespół medyczny.

— Wielu uczestników igrzysk już wyjechało do Paryża. We wtorek Komitet Olimpijski wraz z Kancelarią Prezydenta oficjalnie pożegnał olimpijczyków w Pałacu Prezydenckim. Chociaż tak naprawdę wylatują w piątek. Ale wielu z nich już wyjechało. Dotyczy to tych, którzy biorą udział w obozach treningowych, trenują we Francji i w innych krajach. W każdym razie możemy powiedzieć, że igrzyska olimpijskie są już prawie tutaj. Teraz czekamy tylko na oficjalne otwarcie — powiedziała Daina Gudzinevičiūtė.

Breakdance jako dyscyplina olimpijska

Po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy na igrzyskach znajdą się reprezentanci w siatkówce plażowej i jeździectwie. Szczególną atrakcją będzie również breakdance, ponieważ w tym roku po raz pierwszy do grona dyscyplin olimpijskich trafił breaking, znany także jako breakdance. Litwę na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w tej dyscyplinie będzie reprezentować Polka z Wileńszczyzny Dominika Baniewicz znana też jako B-Girl Nicka.

— Dominika Baniewicz na letnich igrzyskach wystąpi 9 sierpnia. A więc jeszcze ma trochę czasu i intensywnie ćwiczy. Bardzo dużo czasu poświęca na treningi. Ostatnio nigdzie nie wyjeżdżała, więc spokojnie przygotowuje się w domu. Poza tym wszystko jest w porządku. Nastrój ma dobry — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laura Montvilaitė, rzeczniczka prasowa Litewskiej Federacji Tańca Sportowego.

Nietypowa ceremonia

Dokładnie po 100 latach letnie igrzyska olimpijskie wracają do Paryża. W 2017 r. w Limie zdecydowano, że Paryż będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich w 2024 r., a Los Angeles będzie gospodarzem igrzysk w 2028 r. Głównym miejscem tegorocznych igrzysk będzie Paryż, ale zawody odbędą się również w innych miastach. W sumie wydarzenie obejmie 16 francuskich miast, w tym Lyon, Marsylię, Niceę, Nantes, Bordeaux, Lille, Saint-Etienne i inne.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich zawsze przyciąga uwagę całego świata. Tegoroczna będzie nietypowa, ponieważ sportowcy przepłyną 6 kilometrów w łodzi po Sekwanie, z widokiem na Luwr, Notre-Dame de Paris i Place de la Santarie. Część oficjalna odbędzie się na stadionie mieszczącym 30 000 widzów. Ceremonia będzie bezpłatna i oczekuje się, że przyciągnie około 600 000 widzów. Ceremonia zamknięcia będzie tradycyjna i odbędzie się na Stade de France, który pomieści nieco ponad 80 000 widzów.

