Wbrew stereotypom: współczesne dzieci czytają i lubią czytać

Każdego roku w kraju odbywa się wiele wydarzeń literackich nawiązujących do tej daty. W przedszkolach, szkołach i bibliotekach publicznych odbywają się spotkania i promocje książek dla dzieci, spotkania z autorami oraz ilustratorami, wystawy, konkursy pisarskie.

Dzieci lubią czytać

Funkcjonuje pewna stereotypowa opinia, że współczesna młodzież szkolna i dzieci coraz rzadziej sięgają po książkę.

— W rzeczywistości dzieci czytają i, co ważne, lubią czytać. Sięgają nie tylko po lektury obowiązkowe. Z kolei nauczyciele starają się zaszczepić w dzieciach miłość do literatury. Sporadycznie zapraszamy do szkoły autorów dziecięcych książek, którzy opowiadają im o swoich utworach — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Lolita Miklaševičiūtė, wicedyrektorka ds. kształcenia Szkoły Początkowej na Antokolu.

W szkole początkowej z polskim i rosyjskim językiem nauczania działa Klub Czytelnika.

— Dzieci czytają różne utwory. Ostatnio czytały książkę „Alicja w krainie czarów”. Po przeczytaniu obejrzały też operę, która powstała na motywach powieści. Była to dla nich świetna okazja do poznania lektury od innej strony. Zachęcając dzieci do czytania, stawiamy też określone cele czytelnicze, m.in. przeczytanie określonej liczby stron. Później organizujemy wycieczki lub inne atrakcje. To motywuje dzieci do dalszego czytania. W ubiegłym roku moi wychowankowie, trzecioklasiści, a jest ich w klasie dziesięcioro, ogółem przeczytali nawet 20 tys. stron różnej lektury. Teraz są już w czwartej klasie i postanowili przeczytać jeszcze więcej. Pomimo lektury obowiązkowej czytają książki, które najbardziej ich interesują. Przeważnie są to książki fantastyczne, przygodowe, detektywistyczne, biografie sportowców. Zdarzyło się nawet, że w szkolnej bibliotece zabrakło książek z serii o Harrym Potterze i o znanych sportowcach. Zachęcamy też dzieci do czytania książek w języku litewskim. 8 kwietnia litewski pisarz Paulius Norvila przedstawi w naszej szkole swoją książkę „Tėčio Marselio liežuvis”. Na spotkaniu będzie też obecna Pani Patrycja Bluj-Stodulska, która stworzyła ilustracje do książki — opowiada Lolita Miklaševičiūtė.

Komiksy są dobrą lekturą także dla dzieci, które nie bardzo lubią spędzać czas z książką

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wypożyczają książki w bibliotece

Oddział Dziecięcy Biblioteki Adama Mickiewicza codziennie odwiedza około 200 młodych czytelników.

— Są to małe dzieci, uczniowie klas początkowych, nastolatkowie. Nie tylko wypożyczają książki czy gry planszowe, ale też czytają prasę w czytelni, biorą udział w zajęciach edukacyjnych. Dzieci lubią czytać wesołe, ilustrowane historie w formie dzienników. Być może dlatego wśród najpopularniejszych tytułów od lat jest seria „Dziennik cwaniaczka” autorstwa Jeffa Kinneya czy książki Pameli Butchart: „Szpieg, który lubił szkolne obiady”, „Potwór, który zjadł mój prowiant” i inne. Wśród nastolatków popularne są też książki fantastyczne i komiksy. Cieszymy się, że często sięgają oni po książki litewskich autorów — opowiada Odeta Maziliaskienė, kierowniczka Oddziału Dziecięcego Biblioteki Adama Mickiewicza.

Zbiory oddziału wynoszą około 45 tys. egzemplarzy, z czego 3 280 stanowią książki dla dzieci w języku polskim.

Książki dla dzieci w każdym wieku

Młodych czytelników nie brakuje też w wileńskiej księgarni Elephas.

— Książki dla dzieci są najczęściej kupowane we wszystkich chyba księgarniach. Ludzie kupują książki już nawet dla maluszków w wieku roku czy dwóch lat. Są to oczywiście specjalne książeczki — mają twarde kartki, dodatkowe okienka, przyciski dźwiękowe — tak, żeby zainteresować dziecko książką już na samym początku życia. Zawsze popularne są bajki, bo rodzice chcą przekazać swoim dzieciom to, co sami znają z dzieciństwa. Dla dzieci, które dopiero zaczynają czytać mamy książki z tekstami podzielonymi na sylaby. Dzięki takim książkom nauka czytania staje się łatwiejsza — opowiada Dorota Latkovska, dyrektorka księgarni Elephas.

Najbardziej popularne serie książek dla małych czytelników to: „Książkożercy”, „Już czytam”, „Czytam sobie”, „Pierwsze czytanki”.

— Popularne są też książki z serii o zwierzaczkach „Zaopiekuj się mną”. Opisują pasjonujące przygody zwierzaków domowych, relacje dzieci z czworonożnymi pupilami, zawierają też porady, jak dzieci powinny się nimi zaopiekować. Starsze dzieci chętnie czytają książki polskich autorów, m.in. Grzegorza Kasdepke, Anny Onichimowskiej. Popularnością cieszy się też seria powieści dla dzieci i młodzieży „Magiczne drzewo” autorstwa Andrzeja Maleszki oraz książki o przygodach dziewczynki Emi autorstwa Agnieszki Mielech — zauważa dyrektorka księgarni.

Książki dla dzieci są najczęściej kupowane we wszystkich chyba księgarniach

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Jakie książki sprzedają się najlepiej?

— Niezmiennie popularne są książki o Harrym Potterze. Chętnie czytane są też książki „Dziennik cwaniaczka” i „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. od niedawna w naszym asortymencie pojawiły się komiksy. Kiedyś, przed 10-15 laty, na półkach mieliśmy przeważnie komiksy o Kaczorze Donaldzie. Teraz sprowadzamy nowe serie, które dzieci chętnie czytają. Komiksy są dobrą lekturą także dla dzieci, które nie bardzo lubią spędzać czas z książką. Teraz popularnością cieszy się komiksowa wersja „Minecraft”. Jest na podstawie wielokrotnie nagradzanej, popularnej gry komputerowej. W kwietniu ma ukazać się też film. Nowością są „Komiksy paragrafowe”. Jest to połączenie komiksu i gry. Komiks, w którym czytelnik sam staje się bohaterem akcji — wyjaśnia rozmówczyni.

Oprócz książek księgarnia Elephas oferuje też gry edukacyjne i rodzinne gry planszowe.

— Zapewniają nie tylko dobrą rozrywkę i naukę przy okazji zabawy, ale też wzmacniają więzi rodzinne, bo nic nie zamieni fajnej zabawy z mamą i tatą albo babcią i dziadkiem — dodaje Dorota Latkovska.

