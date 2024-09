FPPnW z wyprawkami dla polskich pierwszoklasistów i przedszkolaków

Transport z wyprawkami dla uczniów polskich szkół na Litwie dotarł do Domu Kultury Polskiej w Wilnie we wtorek rano, 10 września.

— Cieszymy się, że nasze dzieci otrzymały po raz kolejny wyprawki, które w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, są bardzo bogato wyposażone. Dzieci otrzymały nie tylko plecak wypełniony różnymi przyborami, ale także całe zestawy do prac plastycznych. Wyprawki są bardzo potrzebne i na pewno każde polskie dziecko z niej skorzysta. Jak wiadomo, wyprawki dla pierwszoklasistów są ogromnym obciążeniem finansowym dla rodziców. Mamy nadzieję, że te prezenty dobrze się przysłużą naszym najmłodszym uczniom, którzy właśnie rozpoczęli ten nowy rok szkolny — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Bon Kolbego dla pierwszaków na Litwie”

Pani Krystyna wielkie podziękowania składa dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, również dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, gdyż właśnie fundacja jest partnerem instytutu w realizacji tego programu. W tym roku program ten nazywa się nie „Bon pierwszaka”, ale „Bon Kolbego dla pierwszaków na Litwie” dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Narodowej RP, a głównym partnerem w jego realizacji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a na Litwie oczywiście Stowarzyszenie „Macierz Szkolna”.

Wyprawki to ogromna pomoc materialna dla rodzin

— Głównym celem tego programu jest dowartościowanie naszych najmłodszych, którzy po raz pierwszy przekraczają progi polskich szkół na Litwie. Te wyprawki to ogromna pomoc materialna dla rodzin, ponieważ plecaki są ergonomiczne i wysokiej jakości, co sprawia, że służyć będą nie tylko jeden rok. Dziękujemy państwu polskiemu za to, że dba o naszych najmłodszych uczniów. My, Polacy mieszkujący na Litwie, jesteśmy zadowoleni i wzruszeni, że państwo polskie pamięta o naszym najmłodszym pokoleniu i że funduje takie wyprawki — mówi prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

We wtorek po południu do DKP w Wilnie dotarły również nowe podręczniki z języka polskiego i literatury oraz zeszyty ćwiczeń

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyprawki stały się tradycją w szkołach

Wicedyrektor Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu Anna Jankowska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że w polskich szkołach stało się to już tradycją i dzieci z niecierpliwością czekają na te wyprawki.

— Te wyprawki to ogromne ułatwienie dla rodziców. To jest przepiękna i bardzo ważna tradycja, ponieważ już od wielu lat pierwszacy z polskich szkół otrzymują wyposażony plecak. Taki prezent od państwa polskiego to ogromna pomoc dla rodzin, ponieważ nie każda rodzina może sobie pozwolić na takie wyposażenie dla pierwszaka. Jesteśmy bardzo wdzięczni państwu polskiemu — mówi Anna Jankowska.

Wyposażenie plecaków

Wyprawki, które są przekazywane na początku września, zawierają kompleksowy zestaw niezbędnych artykułów szkolnych, zapewniając wsparcie najmłodszym uczniom.

Każdy z pierwszoklasistów otrzyma m.in. tornister szkolny, piórnik, bidon, śniadaniówkę, zeszyty, przybory plastyczne i geometryczne oraz inne akcesoria. Projekt, realizowany od 2016 r., ma na celu nie tylko zwiększenie liczby uczniów rozpoczynających naukę w polskich szkołach funkcjonujących poza granicami kraju, ale również poprawę konkurencyjności polskich placówek edukacyjnych.

Nowość dla przedszkolaków

Nowością w bieżącym roku szkolnym jest objęcie programem najmłodszych uczniów rozpoczynających naukę w polskich placówkach przedszkolnych na Litwie i Łotwie.

W ramach projektu „Bon Kolbego dla przedszkolaków na Litwie”, dofinansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej, przedszkolaki otrzymają wyprawki zawierające m.in. plecaki, przybory plastyczne, zeszyty oraz inne niezbędne materiały do codziennej edukacji i zabawy.

W skład wyprawki dla przedszkolaków wchodzi m.in. plecak wycieczkowy, fartuszek do zajęć plastycznych, bloki rysunkowe, plastelina, farby oraz kredki. Zestaw zawiera również dodatkowe przybory, takie jak farby do malowania palcami, klej znikający w sztyfcie oraz nożyczki, zapewniając dzieciom niezbędne materiały do kreatywnych zajęć.

W projektach „Bon Kolbego dla pierwszaków na Litwie” oraz „Bon Kolbego dla przedszkolaków na Litwie” uczestniczą placówki edukacyjne, które zgłosiły chęć udziału w tej inicjatywie. Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Dzięki wsparciu państwa polskiego oraz zaangażowaniu licznych instytucji, coraz więcej uczniów może liczyć na solidne przygotowanie do nowego roku szkolnego w polskich placówkach za granicą. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego od lat angażuje się w działalność wspierającą polską edukację i kulturę na Wschodzie, zapewniając młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do nauki.

Ponad 1 500 pierwszoklasistów z 84 polskich szkół na Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz w Czechach otrzyma wyprawki szkolne od państwa polskiego

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Do Wilna dotarły też ćwiczeniówki i podręczniki

We wtorek po południu do DKP w Wilnie dotarły również nowe podręczniki z języka polskiego i literatury oraz zeszyty ćwiczeń.

„Zgodnie z decyzją ministra resortu oświaty Litwy, zostało wydane rozporządzenie, że do nauczania w szkołach z ojczystym językiem nauczania, mogą być wykorzystywane podręczniki wydane w krajach Unii Europejskiej. My jako »Macierz Szkolna« skorzystaliśmy z tej możliwości, ustaliliśmy z nauczycielami jakie podręczniki są bardziej zbieżne z programem nauczania w naszych szkołach i po konsultacjach takie podręczniki zostały zamówione w Gdańskim wydawnictwie oświatowym. Są to podręczniki, zeszyty ćwiczeń i książki dla nauczyciela od klasy 1 do 12” — powiedziała Krystyna Dzierżyńska portalowi zw.lt.

