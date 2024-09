Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta dziękczynna za zebrane dary natury i rolników, którą odprawił ks. Jan Matusewicz.

„Święto plonów — to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych tradycji rejonu wileńskiego, poprzez którą składamy dziękczynienie za plony ziemi i codzienny trud rolników. Ale nasze żniwa to nie tylko to, co otrzymujemy z pól. To owoce wspólnej pracy wszystkich: decyzji Samorządu, zaangażowania mieszkańców, codziennej pracy starostw i administracji na rzecz rozwijającego się i piękniejącego rejonu wileńskiego. Serdecznie dziękuję za wspólnie wykonaną pracę. Mam nadzieję, że przyszłoroczne plony będą obfite nie tylko na polach, ale także w realizacji wszystkich naszych planów” — zebranych powitał mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Zgodnie z obrzędem dożynkowym mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wraz z wicemerami podzielił się chlebem upieczonym z ostatnich zbiorów z przybyłymi gośćmi i mieszkańcami.

Podczas Dożynek zostali uhonorowani również najlepsi rolnicy rejonu: 22 zasłużonych rolników z każdej gminy wiejskiej otrzymało listy z podziękowaniami za pielęgnowanie i utrwalanie tradycji rolniczych, nagrody pieniężne oraz upominki ufundowane przez sponsorów.

Bogaty program dożynkowy uświetniły występy zespołów rejonu wileńskiego oraz gości z Polski, a także występ piosenkarki Eweliny Szaszenko.

Zagrody wszystkich 23 starostw rejonu wileńskiego zapraszały skosztować różnych smakołyków, działała wystawa rzemiosła ludowego i sprzętu rolniczego, było wiele stoisk z regionalnymi wyrobami, rękodziełem, zajęć dla dzieci, odbyły się zawody etnosportu.

Na święto przybyło wielu gości: polityków, dyplomatów, przedstawicieli różnych firm i organizacji, przyjaciół i partnerów Samorządu i gmin rejonu wileńskiego z Polski, Niemiec, Włoch, członków Rady oraz mieszkańców z każdej gminy rejonu wileńskiego.

Czytaj więcej: Rejon wileński zaprasza na Dożynki

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego