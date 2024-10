W dniach od 19 do 30 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbywała się zbiórka darów dla osób poszkodowanych przez powódź w Polsce. Inicjatywa ta była organizowana przez TVP Wilno w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji TVP „Razem dla Was”.

Zebrane produkty

Wśród zebranych darów znalazły się głównie produkty spożywcze o długim terminie ważności, takie jak kasze, makaron, ryż, konserwy, olej oraz cukier.

Nie zabrakło również artykułów higienicznych – szamponów, past do zębów i mydła. Ponadto, zgromadzono środki czystości, takie jak proszki do prania oraz płyny do czyszczenia powierzchni.

W odpowiedzi na konkretne potrzeby poszkodowanych, mieszkańcy przynosili narzędzia potrzebne do sprzątania – wiadra, kalosze, gumowe rękawice.

Zaangażowanie społeczne

W akcję włączyły się szkoły z polskim językiem nauczania, w tym Gimnazjum w Mickunach, Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie.

Dary przekazało także Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego stacjonującymi na Łotwie.

Akcję wsparli niemal wszystkie polskie media na Litwie, w tym Radio Znad Wilii, Kurier Wileński oraz portale l24.lt i Wilnoteka. Aktywnie o kampanii informowali Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski.

Przestrzeń do zbiórki oraz magazyn na dary nieodpłatnie udostępnił Dom Kultury Polski w Wilnie, który także przekazał produkty pierwszej potrzeby.

Dalsza pomoc

Pomoc zebrana na Wileńszczyźnie trafi do Polski we wtorek wieczorem. Fundacja TVP przekaże zebrane produkty do regionów w południowo-zachodniej Polsce, które ucierpiały w wyniku powodzi. Zebrane dary trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne – do osób, które muszą odbudować swoje domy i uporządkować zniszczone przez wodę tereny.

Choć zbiórka rzeczy w Domu Kultury Polskiej dobiegła końca, organizatorzy przypominają, że cały czas można wesprzeć powodzian, dokonując wpłat na konto Fundacji TVP.

Odbiorca: Fundacja TVP

Kraj: Polska

Adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Numer konta (IBAN): PL46103015080000000822761001

Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

Z dopiskiem: Razem dla Was

| Fot. TVP Wilno, Karina Mieczkowska