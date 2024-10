Na stacji benzynowej Viada nie przyjęto banknotu 500 euro

W ubiegłym tygodniu w mediach było głośno o absurdalnej sytuacji, do której doszło na stacji benzynowej Viada w Wilnie przy ulicy S. Dariaus i S. Girėno, gdy kobieta chciała zapłacić banknotem o nominale 500 euro za tankowanie na stacji benzynowej. Kasjerka stacji benzynowej powiedziała kobiecie, że nie przyjmie banknotu o nominale 500 euro. Kobieta została oskarżona o próbę zapłaty fałszywymi pieniędzmi. Incydent został zgłoszony na policję. Interweniujący funkcjonariusze stwierdzili jednak, że z banknotem jest wszystko w porządku. Mimo to na stacji benzynowej nadal odmawiano przyjęcia banknotu. Policja poradziła kobiecie, aby udała się do kasy Banku Litwy w Żyrmunach i wymieniła banknot na mniejsze nominały. Kobieta poprosiła policjantów, aby poszli z nią i że chce napisać oświadczenie o zniesławieniu, ponieważ została oskarżona o chęć płacenia fałszywymi pieniędzmi. Funkcjonariusze powiedzieli jednak, że nie mają na to czasu. Kobieta ponownie zadzwoniła na policję i powiedziano jej, że musi sama rozwiązać konflikt.

Kiedy sprzedawca może odmówić przyjęcia banknotu o nominale 500 euro

W nadesłanym oświadczeniu z Banku Litwy poinformowano nas, że banknoty o nominale 500 euro nie są już wprowadzane do obiegu od 26 stycznia 2019 r., ale muszą być przyjmowane do płatności i rozliczeń.

„Sprzedawcy/usługodawcy mają prawo odmówić przyjęcia banknotów 500 euro w niektórych wyjątkowych przypadkach z uzasadnionych powodów, na przykład jeśli nie mają wystarczającej ilości reszty przy zakupie przedmiotu o niskiej wartości. W związku z tym przy zakupie towarów o niskiej wartości należy stosować pieniądze o mniejszym nominale, które są obecnie w obiegu. Sprzedawcy/usługodawcy mają również prawo nie przyjmować gotówki do płatności i rozliczeń, jeśli istnieją wątpliwości co do jej autentyczności lub jeśli gotówka przedstawiona do zapłaty jest uszkodzona, zabrudzona, podarta, sklejona, co utrudnia sprzedawcy identyfikację zabezpieczeń przedstawionej gotówki. Zgodnie z przepisami, sprzedawca/usługodawca, który otrzyma od klienta potencjalnie fałszywe pieniądze, musi niezwłocznie podjąć działania mające na celu identyfikację klienta, zgłosić na komisariat policji otrzymanie potencjalnie fałszywych pieniędzy i przekazać je komisariatowi policji wraz z wnioskiem o ich zbadanie” – napisano w nadesłanym oświadczeniu.

Gdzie można wymienić banknoty o nominale 500 euro

Banknoty o nominale 500 euro można bezpłatnie wymienić na banknoty o mniejszym nominale w kasach Banku Litwy w Wilnie i Kownie. Usługa ta jest również dostępna w oddziałach banków komercyjnych, w których świadczone są usługi gotówkowe, w oddziałach niektórych unii kredytowych oraz w kantorach wymiany walut, zgodnie z warunkami i opłatami ustalonymi przez daną instytucję finansową.

Czytaj więcej: Wzrośnie limit wypłaty gotówki i przelewów dla „podstawowych” klientów