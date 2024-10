Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny. Konkurs adresowany jest do uczestników: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.



Włodzimierz Pietrzak w 1931 ukończył Państwowe Gimnazjum, obecne II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, w latach nauki gimnazjalnej redagował szkolne pismo „Świt”. 22 sierpnia 2024 roku minęła 80 rocznica śmierci Włodzimierza Pietrzaka.



Konkurs rozpoczął się 1 października 2024 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie (linki do nagranych recytacji) należy przesłać do 10 stycznia 2025 roku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).



Tematyka prac plastycznych w formacie A- 4 29,7 x 21cm



– Anioły

– Bóg Ojciec

– Cztery poru roku

– Moja rodzina

– Muzyka

– Polska Moja Ojczyzna

– Kapliczki Maryjne





Tematyka prac fotograficznych w formacie 15 x 21 cm



– Anioły

– Biało – czerwona

– Cztery pory roku

– Makro – mikro świat

– Okno



Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 5 prac plastycznych lub fotograficznych.



Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują dwa wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl

Prace fotograficzne ocenią profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Prace plastyczne i zgłoszenia recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 26 kwietnia 2025 roku w Kaliszu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: srebrne monety kolekcjonerskie, albumy książkowe, banknoty kolekcjonerskie, pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski, wiele innych nagród rzeczowych.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie www.proartechristiana.pl

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać wysyłając zapytanie: konkurspietrzak@int.pl



Uwaga: w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III nagrody w dotychczasowych edycjach konkursu.

Zapraszam do udziału w konkursie

dr Beata Michalak – Konieczna

Przewodnicząca Kapituły

Międzynarodowego Konkursu Artystycznego

im. Włodzimierza Pietrzaka