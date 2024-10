Studia na Litwie przyciągają obcokrajowców

Litewskie instytucje szkolnictwa wyższego oferują ponad 500 programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku angielskim w różnych dziedzinach. Najpopularniejsze kierunki to: medycyna, zarządzanie biznesem i turystyką oraz nauki inżynieryjne.

„Ponad 12 tys. obcokrajowców będzie studiowało na Litwie w latach 2024–2025. Studiują oni głównie: biznes i zarządzanie publiczne, nauki o zdrowiu, nauki społeczne, informatykę, inżynierię i sztukę. Studenci przyjeżdżają na Litwę z całego świata, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale także z Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Indii, Pakistanu itp. W ubiegłym roku na Litwie studiowało 90 studentów z Polski. Wybierali głównie: medycynę, informatykę, ekonomię, ale też inżynierię, socjologię, pielęgniarstwo, sztukę, psychologię, prawo, różne języki i wiele innych kierunków” – poinformowano „Kurier Wileński” w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu.

Wysoka jakość kształcenia na Litwie

Jakość litewskiego szkolnictwa wyższego stoi na wysokim międzynarodowym poziomie, infrastruktura instytucji badawczych i naukowych jest nowoczesna, a państwo inwestuje w nią każdego roku.

Instytucje szkolnictwa wyższego mogą zaoferować studentom zagranicznym ponad 500 programów studiów w języku angielskim, a przyznawane tu dyplomy ukończenia studiów wyższych są uznawane na całym świecie. Zagraniczni studenci mogą otrzymywać różne stypendia i ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych ze studiami. W szczególności zagraniczni Litwini otrzymują duże wsparcie, aby zachęcić ich do powrotu (lub przyjazdu) na studia na Litwie.

Litwa nie jest tanim krajem do studiowania – koszty studiowania zbliżyły się do średniej europejskiej, a koszty utrzymania znacznie rosną. Jakość studiów i ogólna jakość życia uniwersyteckiego dla studentów zagranicznych poprawiła się na przestrzeni lat, dzięki szerszej gamie programów anglojęzycznych, bardziej dostępnym usługom szkolnictwa wyższego i bardziej otwartym społecznościom.

„Przyjmowanie zagranicznych studentów odbywa się bezpośrednio przez instytucje szkolnictwa wyższego, które ustalają własne zasady rekrutacji. Wszyscy studenci zagraniczni muszą jednak spełniać warunek posiadania kwalifikacji umożliwiających dostęp do szkolnictwa wyższego (np. kwalifikacji na poziomie szkoły średniej w celu uzyskania tytułu licencjata)” – napisano w komunikacie ministerstwa.

Bariery i wyzwania

Studenci spoza Unii Europejskiej są narażeni na pewne wyzwania. Badania pokazują, że niektórzy z nich nie mają jasności co do litewskiego systemu składania dokumentów. Cudzoziemcy napotykają też bariery językowe i trudności w znalezieniu pracy. Władzie jednak nie przeprowadzają żadnych badań na temat tego, jak litewscy studenci przyjmują obcokrajowców.

Ambicją państwa jest przyciągnięcie zagranicznych talentów do litewskich instytucji szkolnictwa wyższego, a tym samym zachęcenie do większej internacjonalizacji studiów. Zarysowana jest nadzieja, że liczba takich studentów wzrośnie, a warunki ich studiowania i integracji po ukończeniu studiów będą konsekwentnie poprawiane.

„Jednak jakość musi być kluczowym czynnikiem w przyciąganiu zagranicznych studentów i ważne jest, aby instytucje szkolnictwa wyższego przyjmowały tylko tych studentów, którzy są gotowi do podjęcia studiów wyższych oraz aby inwestowały nie tylko w przyciąganie obcokrajowców, ale także w selekcję jakościową, testy biegłości językowej i ogólną gotowość do studiowania. Udana selekcja, wysokiej jakości studia i pomoc w integracji zapewniają, że cudzoziemcy będą zmotywowani do pozostania i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy tutaj. Byłoby to korzystne dla Litwy, która stoi w obliczu wyzwań związanych z niskim wskaźnikiem urodzeń i starzeniem się społeczeństwa” – poinformowano nas w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu.

Konieczność znalezienia pracy

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia, że studenci z zagranicy szukają pracy, ale stykają się z wieloma trudnościami.

– Ogólnie rzecz biorąc, studenci wszystkich narodowości napotykają różne problemy w poszukiwaniu pracy. Brak doświadczenia to jeden z najczęstszych problemów studentów. Pracodawcy często szukają kandydatów, którzy mają przynajmniej minimalne doświadczenie zawodowe, a studenci, którzy nie mieli jeszcze okazji pracować w swojej dziedzinie, mogą nie być wystarczająco konkurencyjni. Może to utrudnić proces zatrudnienia, zwłaszcza jeśli studenci szukają pracy wymagającej konkretnych umiejętności lub praktyki – zaznaczyła Milda Jankauskienė.

Kolejny problem w znalezieniu pracy dotyczy nie tylko studentów zagranicznych, lecz także litewskich, to potrzeba elastycznych harmonogramów. Większość studentów musi łączyć pracę ze studiami i dlatego potrzebuje elastycznego harmonogramu pracy. Jednak nie wszyscy pracodawcy są w stanie zaoferować takie warunki, co ogranicza wybór studentów. Oferty pracy wymagające stałego harmonogramu lub pełnego wymiaru godzin są często niedostępne dla studentów, którzy mają zobowiązania uniwersyteckie.

– Zagraniczni studenci są o wiele mniej konkurencyjni w porównaniu z naszymi studentami. Ponieważ większość studentów szuka pracy, która pasuje do ich studiów, konkurencja o takie stanowiska jest wysoka, a w tej sytuacji pracodawca najczęściej wybierze studenta z Litwy. Studenci często znajdują się w sytuacji, w której oferowane stanowiska nie odpowiadają ich oczekiwaniom zawodowym lub kierunkowi studiów. Taka praca może być mniej atrakcyjna lub nieodpowiednia jako podstawa przyszłych celów zawodowych. Oprócz wyżej wymienionych trudności na rynku pracy, zagraniczni studenci mogą mieć również pytania dotyczące ich biegłości w języku narodowym, tj. litewskim, podczas ubiegania się o pracę. Ale znowu, zależy to od charakteru pracy i zawodu, w którym chcesz pracować – zaznacza Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Według Służby Zatrudnienia obecnie 23 zagranicznych studentów poszukuje pracy i otrzymało status bezrobotnego. Spośród nich: 5 to Ukraińcy, 3 – Białorusini, 3 – Azerowie, 2 – Rosjanie, 2 – Izraelczycy i inni. Najczęściej wskazywane zawody to: tłumacze i lingwiści, kierowcy samochodów osobowych, taksówek i vanów, analitycy systemów, monterzy elektryczni i elektroniczni.

