Papież Franciszek wileńskiemu hospicjum sprezentował dwa samochody

Poświęcenia pojazdów dokonał abp dr Georg Gänswein. Samochody dla hospicjum sprezentował papież Franciszek.

Dwie Škody

— Hospicjum jest domem i w tym domu zawsze jest miłość i jest wielka rodzina. Z ogromną wdzięcznością kieruję słowa podziękowania do papieża Franciszka za to, że jest w rodzinie hospicyjnej, że spotkał się tutaj z naszymi pacjentami w 2018 r. podczas pielgrzymki na Litwę. Zwróciłam wtedy uwagę na to, że nasze samochody nadają się tylko do naprawy, na co nie mamy pieniędzy, a przecież potrzebujemy środków transportu na dojazdy do chorych oraz sprawy związane z misją hospicyjną; otrzymaliśmy wsparcie, dzięki któremu zakupiliśmy dwa samochody marki Škoda — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Fachowcy i wolontariusze z Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie w każdej chwili towarzyszą tym, którzy walczą z nieuleczalną chorobą, doświadczają ogromnego bólu i lęku przed niewiadomą przyszłością. Pomoc i opieka hospicyjna dla dorosłych i dzieci, w domu i na oddziale stacjonarnym, jest bezpłatna i dostępna 24 godziny na dobę.

Symbole nadziei i wsparcia

— Ogromną radością jest, że nowy Nuncjusz na Kraje Bałtyckie dokonał poświęcenia samochodów. Zawierzamy Panu Bogu personel, całą wspólnotę hospicyjną, pacjentów, ich rodziny, nasze nowe środki transportu, aby personel mógł bezpiecznie dojechać tam, gdzie będzie wołanie o pomoc hospicyjną. Radość ogromna, wdzięczność… Dobro dawane, wraca powiększone. Dobro do nas przyszło wprost od papieża Franciszka, dziękujemy — zaznacza siostra.

Dwa nowe samochody są wyjątkowym darem papieża Franciszka dla hospicjum. Poświęcenia pojazdów dokonał Nuncjusz Apostolski na Kraje Bałyckie abp dr Georg Gänswein.

— Nowe pojazdy nie są tylko metalowymi konstrukcjami, to symbole nadziei, miłości i wsparcia dla tych, którzy znajdują się w trudnych chwilach swojego życia. W szczególności będziemy się modlić za pracowników, którzy będą korzystać z tych pojazdów. Niech ich misja przynosi pokój i radość, a ich działanie niech będzie odzwierciedleniem miłości Bożej — mówi siostra Michaela Rak.

Fot. Marian Paluszkiewicz

