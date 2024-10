„Jestem przekonana, że trudno byłoby pracować jako premier w wieku prawie 65 lat, ponieważ jestem emerytką i przez cały okres wyborów naprawdę doceniałam, jak odpowiedzialna byłaby to praca, jak bardzo wymaga zdrowia i siły” — powiedziała Blinkevičiūtė po posiedzeniu prezydium partii. Na nowego kandydata na premiera jednogłośnie wybrano Gintautasa Paluckasa.

Decyzja Blinkevičiūtė wywołała falę komentarzy w litewskim środowisku politycznym. Przedstawiciele innych partii wyrazili zróżnicowane opinie, nie szczędząc krytyki i wyrażając obawy co do wiarygodności socjaldemokratów.

Czytaj o wyborach na Litwie: Koniec wyborów. Socjaldemokraci szukają koalicjantów, AWPL-ZChR ma 3 mandaty

Šimonytė: „Wygodna decyzja”

Premier Litwy, Ingrida Šimonytė, która stoi na czele Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, ostro skomentowała decyzję Blinkevičiūtė, sugerując, że jej rezygnacja była bardziej wygodnym rozwiązaniem niż chęcią uniknięcia wyzwań związanych z pełnieniem funkcji premiera. „Podczas debat pani Vilija, podobnie jak Wasylisa Piękna, rzucała obietnice, które były bardziej hojne niż inne, a poproszona o komentarz na temat szczegółów realizacji, udawała, że nie zna liczb. Ale ona zna liczby lepiej niż dobrze” — napisała Šimonytė na Facebooku. W jej opinii, Blinkevičiūtė zdecydowała się kontynuować pracę w Parlamencie Europejskim, zamiast podejmować trudne decyzje na Litwie. „Jeśli pani Vilija kogokolwiek oszukała, to wyborców, którzy w nią uwierzyli” — dodała.

Skvernelis: „Zaufanie osłabione”

Saulius Skvernelis, lider Związku Demokratów „W imię Litwy”, także odniósł się do decyzji Blinkevičiūtė. Jego zdaniem socjaldemokraci zawiedli swoich wyborców, którzy wierzyli, że liderka LSDP obejmie funkcję premiera. „To, co się stało, jest czymś, co krążyło wokół nas od dłuższego czasu. Chociaż wierzyliśmy również w to, co publicznie obiecano narodowi litewskiemu, jest to zmiana, którą socjaldemokraci będą musieli wyjaśnić narodowi litewskiemu” — powiedział Skvernelis. Przyznał, że choć współpraca z LSDP jest dla jego partii ważna, rezygnacja Blinkevičiūtė osłabia wzajemne zaufanie. „Tak, to nie zwiększa zaufania” — skwitował.

Čmilytė-Nielsen: „Niedopuszczalne manewry polityczne”

Liderka Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen, była jedną z tych, którzy otwarcie skrytykowali Blinkevičiūtė za jej decyzję. Čmilytė-Nielsen określiła działania przewodniczącej socjaldemokratów mianem nieakceptowalnych manewrów politycznych, które osłabiają zaufanie wyborców do polityków. „To było dość oczywiste, widzieliśmy komunikację pani Blinkevičiūtė w ciągu ostatnich kilku dni, więc decyzja nie była zaskakująca. (…) Osobiście nie akceptuję takich manewrów politycznych, ponieważ budzi to brak zaufania do zobowiązań podjętych podczas wyborów” — powiedziała.

Žemaitaitis: „Problem z reputacją”

Remigijus Žemaitaitis, lider partii Świt Niemna, ocenił, że decyzja Blinkevičiūtė może poważnie zaszkodzić reputacji zarówno Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, jak i całej klasy politycznej. „Socjaldemokraci będą mieli teraz duży problem z reputacją, który będą musieli jakoś rozwiązać, znajdując wyjaśnienie, dlaczego ta informacja nie została przekazana do dziś” — zauważył Žemaitaitis. Dodał, że cała sytuacja może negatywnie wpłynąć na postrzeganie polityków przez społeczeństwo. „Ten plan będzie kosztował wszystkich pod względem reputacji. Wszyscy politycy będą teraz postrzegani bardzo negatywnie” — podkreślił.

Karbauskis: „Rozczarowanie wyborców”

Ramūnas Karbauskis, przewodniczący Litewskiego Związku Zielonych i Chłopów, również nie krył swojego rozczarowania decyzją liderki socjaldemokratów. Jego zdaniem, wielu wyborców, którzy głosowali na LSDP, może teraz czuć się oszukanych. „Wiele osób, które głosowały na socjaldemokratów, jest teraz w szoku. Zdają sobie sprawę, że gdyby powiedziano im inaczej, mogliby zagłosować inaczej” — powiedział Karbauskis. Pomimo rozczarowania nie zamierza jednak wycofywać się z negocjacji koalicyjnych. Przyznał jednak, że będzie bacznie monitorować pracę nowego rządu, aby uniknąć ewentualnych skandali. „Nie wycofujemy się z negocjacji, ale oczywiście będziemy zadawać większe pytania dotyczące zabezpieczeń” — zapowiedział.

Paluckas: „Nie będę drugą Viliją”

Sam Gintautas Paluckas, nowo nominowany kandydat LSDP na premiera, odniósł się do swojego zadania i odpowiedzialności, która spoczywa na nim po decyzji Blinkevičiūtė. „Socjaldemokraci są bardzo silnym zespołem i chcemy podziękować Viliji za to przywództwo, jest wspaniałą liderką i towarzyszką” — powiedział. Zaznaczył również, że zamierza działać na własnych zasadach. „Nie będę drugą Viliją, będę pierwszym Gintautasem” — podkreślił, wyrażając nadzieję na ocenę pracy nowego rządu przez społeczeństwo.

Na podst. BNS, inf. wł., mat. pras.