Święto polskiego teatru w Wilnie

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” piszemy o prawdziwej uczcie, jaka czeka miłośników teatru w najbliższych tygodniach. Brenda Mazur przedstawia jedno z najważniejszych w tym roku polskich wydarzeń kulturalnych w Wilnie – teatralny VII Festiwal MonoWschód.

Od 12 do 17 listopada na scenach Wilna i rejonu trockiego będziemy mogli podziwiać prezentacje teatrów jednego aktora z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i oczywiście z Litwy. Organizatorzy festiwalu obiecują nam, że spektakle, które zobaczymy, będą „nie tylko dobre, ale też prawdziwe”. Kierunkowskazem tegorocznego festiwalu jest jego motto: „Dobre tylko, co prawdziwe”, zaczerpnięte ze sztuki Sławomira Mrożka pt. „Zabawa”.

Pisząc o przyszłym wydarzeniu kulturalnym, nie sposób nie powiedzieć o osobach, bez których zaangażowania zarówno ten, jak i sześć poprzednich festiwali po prostu by się nie odbyły. Polski Teatr „Studio” w Wilnie, z Lilią i Edwardem Kiejzikami na czele, nie zważając na multum trudności, które napotykają, organizując tę międzynarodową imprezę, konsekwentnie kontynuują tradycję polskiego teatru na Litwie. Tradycję liczącą już kilkaset lat! I dzięki takim ludziom tradycję nieprzerwaną. Nie wiem, czy wyobrażają sobie życie bez swojego teatru, który dzięki ich oddaniu, samozaparciu i, co najważniejsze, autentycznej twórczości stał się teatrem profesjonalnym. Swój pomysł realizują wspólnie z partnerami i współorganizatorami, w tym roku są to: TVP Wilno, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Fundacja „Pomysłodalnia”.

Jednak aby to wydarzenie artystyczne odniosło sukces, potrzebny jest jeszcze jeden uczestnik – widz. Dlatego namawiam wszystkich Czytelników „Kuriera Wileńskiego” do obejrzenia chociażby jednej sztuki. Do zobaczenia w teatralnych salach festiwalowych!

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 41 (124) 02-08/11/2024