„Dobre tylko, co prawdziwe”: VII edycja Festiwalu „MonoWschód” 

„Czasy są coraz trudniejsze i niepewne, niepokoimy się o przyszłość nie tylko swoją i naszych narodów, ale wręcz całej planety. W jaki sposób na nasze niepokoje odpowiada współczesny teatr? Co dzisiaj jest prawdą? Czy jest jeszcze jakiś system wartości, do którego możemy się odwoływać na scenie, by nie utracić resztek nadziei? Przekonamy się o tym już niedługo podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Monospektakli »MonoWschód« 2024. Motto tegorocznego święta wzięliśmy ze sztuki jednego z naszych ulubionych autorów, Sławomira Mrożka: »Dobre tylko, co prawdziwe« (»Zabawa«). Mam nadzieję, że zobaczycie Państwo spektakle nie tylko dobre, ale też prawdziwe” — zaprasza na festiwal Lila Kiejzik.

Program:

12 listopada (wtorek)

godz. 19:00 Otwarcie Festiwalu;

godz. 19:15 Jagoda Rall, Kalina (Polska / Litwa, 60 min.) d. Teatr na Pohulance, obecnie Wileński Teatr Stary, ul. Basanavičiaus 13.

13 listopada (środa)

godz. 19:00 Fundacja Pomysłodalnia, Nie tylko Przemyk (Polska, 60 min.) + spotkanie pospektaklowe, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76;

21:30 Dorota Górczyńska-Bacik & Remi Juśkiewicz, Moje manowce (Anglia/Polska, 70 min.), wieczór literacko-muzyczny, restauracja Sakwa;

godz. 12:20-14:55 Warsztaty z pisania o teatrze*.

14 listopada (czwartek)

godz. 12:00 Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Zapiski oficera Armii Czerwonej (Litwa, 70 min.);

godz. 17:00, 19:00, 21:00 Teatr Nasz z Chicago, Ten zapach miał kolor niebieski (USA, 45 min.) Pokoje hotelowe w hotelu Pan Tadeusz w Wilnie, ul. Naugarduko 76;

godz. 19:00 Wernisaż wystawy: Dorota Górczyńska-Bacik, Między słowami;

godz. 20:00 Dorota Górczyńska-Bacik & Remi Juśkiewicz, Moje manowce (Anglia/Polska, 70 min.), wieczór literacko-muzyczny, Galeria Foje w Trokach, ul. Birutės 8;

godz. 16:00-21:00 Warsztaty aktorskie*.

15 listopada (piątek)

godz. 12:00 Patrycja Zając, Dookoła świata z Nellie Bly (Szkocja, 60 min.);

godz. 19:00 Remi Rachuba, Intruder/Intruz (Anglia, 65 min.) Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76;

16 listopada (sobota)

godz. 19:00 Zbigniew Chrzanowski, Zaczarowana dorożka (Ukraina, 60 min.), Galeria Foje w Trokach, ul. Birutės 8;

godz. 11:00-16:00 Warsztaty choreograficzne*;

godz.12:00-14:00 III Zjazd Unii teatrów polskich poza Polską*.

17 listopada (niedziela)

godz. 16:30 Mateusz Nowak, Od przodu i od tyłu (Polska, 70 min.);

godz. 19:00 Szymon Cempura, Plac Świętej Trójcy Oleksandra Overchuka (Ukraina / Polska, Teatr Dramatyczny w Płocku, 70 min.);

zamknięcie Festiwalu, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

Tel. +37 065 264 608, e-mail: teatr.studio.wilno@gmail.com

*wydarzenia w ramach projektu „Teatr polski poza Polską” realizowanego w partnerstwie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwalowi towarzyszy akcja Teatr powodzianom w Polsce, podczas której będą zbierane pieniądze na pomoc dla ofiar powodzi w Polsce.

VII Międzynarodowy Festiwal „MonoWschód” organizowany przez Polski Teatr „Studio” w Wilnie oraz TVP Wilno; Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jan Olszewskiego, Fundację Pomysłodalnia.

Festiwal w Wilnie i Trokach odbędzie się w dniach 12-17 listopada. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Patronat Honorowy:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w Konkursie „Polonia i Polacy za Granicą – Wydarzenia i Inicjatywy Polonijne”.