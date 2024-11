Muzyka do filmu „Chłopi” to multimedialny koncert z ożywionymi obrazami i niezwykłą muzyką skomponowaną przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego do malowanej ekranizacji „Chłopów” Reymonta — polskiego kandydata do Oskara. To transgatunkowy spektakl, prezentujący szerokie spektrum muzyki korzeni Europy Wschodniej.

Wyłącznie klasyczne, ludowe instrumenty

Władysław Reymont wykorzystał prosty chłopski język i porzekadła, aby stworzyć z nich bogate, epickie i niezwykle barwne dzieło na najwyższym poziomie lingwistycznym. L.U.C. nawiązał do tego konceptu, muzycznie wykorzystując wyłącznie klasyczne, ludowe instrumenty do budowy pięknej i rozbudowanej muzyki filmowej, transowej i klasycznej inspirowanej folkiem.

Stworzą magiczny pejzaż

Naturalizm brzmieniowy spotyka się tu z impresjonizmem aranżacyjnym. W ramach projektu zaprezentowane zostaną niezwykłe instrumenty oraz naturalne, historyczne brzmienia. Nowoczesna jest tu zaś forma produkcji i sposoby artykulacji. Tuba niejednokrotnie brzmi tu jak dubstepowy syntezator basowy Moog. Liry korbowe, bębny tradycyjne, instrumenty dęte, akordeony, fidle płockie, suki biłgorajskie, flety, tubmaryny, dudy wielkopolskie oraz — oczywiście —śpiewy stworzą magiczny pejzaż, uzupełniony remiksowanymi scenami z animacji, animowanym malarstwem oraz fragmentami ukazującymi powstawanie filmu.

Nowoczesna forma aranżacji, rytmizacji i cięcia sampli pozwoli odkryć na nowo rozmaite instrumenty ludowe. Dawne formy i podziały są tu często odkształcone i zreinterpretowane. REBEL BABEL FILM ORCHESTRA sięga tu zarówno do typowego metrum trójdziałowego, z obecnością rytmiki mazurkowej, z przewagą dwutaktowej budowy fraz w obecności tempa rubato, z taneczną funkcją, jak również do taktów prostych i parzystego metrum np. polki.

Zaproszono wielu znakomitych muzyków

Na potrzeby tego wyjątkowego projektu zbudowano specjalny skład transkulturowego big bandu Rebel Babel Film Orchestra, do którego zaproszono wielu znakomitych muzyków, głęboko zakorzenionych w dawnej muzyce polskiej.

Ten niezwykły projekt ukazuje historię, bogactwo, piękno oraz wielość polskich i słowiańskich grup etnograficznych. Prezentuje na światowym poziomie polską muzykę ludową, wywodzącą się ze szczepów i plemion Wielkopolan, Małopolan, Mazurów oraz Sieradzo-Łęczycan, zahaczając o motywy ukraińskie, białoruskie, bułgarskie i serbskie. Muzyka ta porusza serca, pobudza wyobraźnię i emocje. Swoją wyrazistością oraz prostotą, przełamaną zaskakującymi rozwiązaniami, zapada w pamięć i stanowi ciekawe kompendium słowiańskiej muzyki korzeni.

ŁUKASZ L.U.C. ROSTKOWSKI

Nagradzany kompozytor, producent muzyczny, art director spektakli multimedialnych, widowisk, seriali i filmów w Polsce oraz za granicą. Autor tekstów i raper. Promotor kultury brassowej w kraju i na świecie. Człowiek o wielu talentach, twórca od ponad 20 lat. Za swoje konceptualne albumy i projekty wyróżniony został wieloma nagrodami muzycznymi i filmowymi w kategorii „muzyka”. W 2010 roku otrzymał „Paszport Polityki” za innowacyjne widowisko „Zrozumieć Polskę”. Ponadto jego twórczość nagrodzona została Fryderykiem, statuetką Polskich Nagród Filmowych Orły, O!Lśnieniami Onetu, MocArtami RMF Classic, a także platynowa płytą. Łukasz L.U.C. Rostkowski jest jedną z niewielu osób na polskim rynku muzycznym, która z sukcesem łączy ze sobą różne gatunki muzyczne i pokolenia twórców. Tworzył z wybitnymi instrumentalistami i wokalistami w Polsce (m.in. z Haliną Frąckowiak, Krystyną Prońko, Leszkiem Możdżerem, Michałem Urbaniakiem, Maciejem Obarą, Kayah, Ralphem Kamińskim, Kwiatem Jabłoni, Paktofoniką, OSTR-ym czy Kalibrem 44) oraz za granicą (m.in. z Katie Melua, Krzysztofem Pendereckim, Mum, Promoe, Rapsusklei oraz DJ Qbertem, a także z laureatami Grammy – Hot 8 Brass Band). Wspierał na żywo m.in.: Tricky, The Prodigy, Talib Kweli, Coldcut, Massive Attack i wielu innych artystów światowej klasy. L.U.C. rozwija swoją działalność również w przemyśle filmowym. W 2023 stworzył muzykę do ekranizacji powieści „Chłopi” Władysława Reymonta, pracując przy projekcie z twórcami pierwszego w historii pełnometrażowego malowanego filmu animowanego „Twój Vincent” – DK i Hugh Welchmanem. Ścieżka dźwiękowa została polskim kandydatem do Oscara i zdobyła wszystkie najważniejsze nagrody filmowe w kraju. Stała się także najbardziej popularnym soundtrackiem w historii polskiego kina.

REBEL BABEL FILM ORCHESTRA

Międzynarodowa, nieograniczona orkiestra założona przez nagradzanego w Polsce i za granicą producenta muzycznego oraz kompozytora, autora tekstów i polskiego rapera – Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Orkiestra stała się znana w Polsce i za granicą, tworząc koncerty-spektakle i unikalne aranżacje na najwyższym poziomie muzycznym. Koncerty sekcji filmowej orkiestry RBFO były współtworzone przez prestiżowych artystów polskiej sceny: Krzysztofa Herdzina, Macieja Obarę, Anię Rusowicz, Irka Wojtczaka, Pawbeats, Małgorzatę Kożuchowską, Marię Sadowską i wielu innych, wykonując repertuar wybitnych twórców muzyki filmowej, takich jak Krzysztof Komeda, Bronisław Kaper i Jan A.P. Kaczmarek. Od wielu lat orkiestra podróżuje po kraju i świecie prezentując specjalne projekty muzyczne, takie jak 100 lat polskiej muzyki filmowej, Polski Kompozytorzy Filmowi w Hollywood i wiele innych. Dla tak unikalnego projektu jak „Chłopi”, została zbudowana specjalna grupa RBFO, do której zaproszono wielu doskonałych muzyków, głęboko zakorzenionych w tradycyjnej muzyce polskiej. Zaproszenie przyjęli m.in. tacy wybitni artyści jak Maria Pomianowska, Karolina Skrzyńska, Apolonia Nowak, Laboratorium Pieśni, Sutari i wielu innych.

