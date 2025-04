Pożegnanie z niedogodnościami, nie z monetami

Zmiana ta jest krokiem w kierunku wygodniejszych płatności i ma na celu ograniczenie użycia monet o nominałach 1 eurocenta i 2 eurocentów. Ułatwi to płatności gotówkowe i zmniejszy liczbę drobnych monet, które często są gubione lub gromadzą się w szufladach. Należy również zaznaczyć, że monety o nominałach 1 eurocenta i 2 eurocentów nie zostaną zniesione, gdyż nadal będą akceptowane do płatności. Zaokrąglenie naturalnie zmniejszy z czasem ich liczbę w obiegu.

Według reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez Shopper Quality w okresie od 1 lutego do 2 marca 2025 r. wśród reprezentatywnej próby ludności Litwy, 41,4 proc. populacji uważa te monety za niewygodne ze względu na złożoność obliczeń i ich niewielki rozmiar. Badanie pokazuje również, że większość populacji, aż 82,5 proc., jest już świadoma nadchodzącego zaokrąglenia płatności gotówkowych, a spośród tych, którzy są świadomi zaokrąglenia, 82,8 proc. twierdzi, że rozumie, jak będzie ono działać.

Jak będzie działać nowy system płatności?

Zaokrąglanie dotyczy tylko płatności gotówkowych. W przypadku płatności kartą lub innymi środkami płatniczymi, takimi jak elektroniczne metody płatności, bony podarunkowe, pieniądze zaoszczędzone na kartach lojalnościowych lub kartach społecznościowych, należna kwota nie ulegnie zmianie. Ceny towarów i usług pozostają takie same — zaokrąglana jest jedynie ostateczna kwota koszyka.

Przy kasie kwoty zostaną zaokrąglone w następujący sposób: jeśli ostateczna kwota kończy się na 1 cent lub 2 centy, zostanie zaokrąglona w dół do 0 centów, jeśli kończy się na 3 centy lub 4 centy, zostanie zaokrąglona w górę do 5 centów. Jeśli kwota końcowa kończy się na 6 lub 7 centach, zostanie zaokrąglona w dół do 5 centów, a jeśli kończy się na 8 lub 9 centach, zostanie zaokrąglona w górę do 10 centów. Na przykład: kwota 10,21 euro zostanie zaokrąglona do 10,20 euro, a kwota 10,24 euro zostanie zaokrąglona do 10,25 euro.

Jeśli ostateczna kwota koszyka zakupów jest niższa niż 5 centów, zaokrąglenie nie zostanie zastosowane.

Zaokrąglanie kwot płatności będzie stosowane we wszystkich miejscach, w których akceptowana jest gotówka, chyba że jest to wyłączone przez prawo. System ten został z powodzeniem wdrożony w innych krajach europejskich i oczekuje się, że ułatwi dokonywanie płatności na Litwie.

Nowy system powinien ułatwić i przyspieszyć codzienne płatności oraz zmniejszyć liczbę zgubionych drobnych monet. Bank Litwy dąży do zapewnienia płynnego przejścia do nowego systemu, więc wszystkie niezbędne informacje są dostarczane firmom i mieszkańcom.

Wszystkie informacje dotyczące zaokrąglania kwot rozliczeń gotówkowych są dostępne na stronie internetowej Banku Litwy www.lb.lt.

