W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa na program muzyczno-kabaretowy w wykonaniu aktorów naszego Teatru, jak również zaproszonych gości. Będzie to spektakl pełen wspaniałego humoru, ciepłych wzruszeń, dowcipnych skeczy i monologów, mnóstwa znanych i lubianych przez wileńską publiczność piosenek.

Ze sceny zabrzmią przeboje dwudziestolecia międzywojennego, przeboje ze spektaklu „Wileńska ulica”, „(Nie)znana”, niezapomniane „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka” i hity Agnieszki Osieckiej. Będzie to swoisty program, który można by zatytułować „THE BEST OF Polski Teatr »Studio« w Wilnie”. Mamy pewność, że jeśli zaszczycicie nas Państwo swoją obecnością, ten mijający rok pożegnamy we wspaniałych humorach i z nową, pozytywną energią wkroczymy w nadchodzący 2025 rok.

Z nadzieją na znakomitą, wspólną zabawę zapraszamy państwa do Muzycznego Klubu „Legendos” 26 grudnia o godz. 19:00.

Bilety do nabycia: https://rb.gy/0w96j1

Tak więc raz jeszcze

Polski Teatr „Studio” w Wilnie serdecznie zaprasza Szanownego Widza na niezapomnianą imprezę Świąteczną, Bożenarodzeniowo – Noworoczną, Kabaretowo – Muzyczną, zamykającą Rok 2024 i wprowadzającą Nas w 2025 rok – Jubileusz 65-lecia działalności Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Przedsylwestrowa impreza kabaretowo–muzyczna „THE BEST OF Polski Teatr »Studio« w Wilnie” połączy szlagiery i skecze wszystkich spektakli muzycznych i imprez rozrywkowych z działalności Teatru za lata 2000 – 2024!

Przy lampce wina czy kawy, w Muzycznym Klubie „Legendos” zabrzmią piosenki i teksty ze spektakli „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka”, „Kalina”, „Na Wileńskiej ulicy”, „Wileńskie do siego roku” czy teksty ze znanych kabaretów wykonanych na pocz. XXI wieku z repertuaru Teatru.

Dobra muzyka, taniec i humor sprawią, że powędrujemy wspólnie z Teatrem w 2025 rok! Dołącz do świątecznego nastroju w Muzycznym Klubie „Legendos” 26 grudnia o godzinie 19:00.

Bilety już w sprzedaży.

W cenę wchodzi lampka wina i kawa lub herbata

