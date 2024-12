Projekt pilotażowy obejmie część ulic Vilniaus, Klaipėdos i Islandijos. W tym obszarze zaleca się wybór alternatywnych, mniej zanieczyszczających sposobów podróżowania. Kluczowe wyrażenie — „zaleca się” — oznacza, że jeszcze nie będą pobierane opłaty ani stosowane kary.

Strefa małego zanieczyszczenia od stycznia

W ubiegłym tygodniu Rada Miasta Wilna podjęła decyzję o wprowadzeniu strefy niskiej emisji zanieczyszczeń w części Starówki od stycznia przyszłego roku.

Strefa niskoemisyjna będzie ograniczona do ulic Islandijos, Vilniaus (od Islandijos do ulicy Trakų), Klaipėdos, Liejyklos (od Vilniaus do ulicy Totorių) i Benediktinių (od Vilniaus do ulicy Šv. Ignoto).

Ulice te zostały wybrane z uwzględnieniem natężenia ruchu, wysokiego zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz aktywnego ruchu pieszego i rowerowego.

Prawo nie jest jeszcze gotowe

Aby móc ograniczyć ruch samochodowy w tej strefie, należy najpierw rozważyć zmiany w ustawie o opłatach drogowych i zmiany w kodeksie wykroczeń administracyjnych.

To, w jaki sposób i w jakiej wysokości pobierać opłaty od samochodów zanieczyszczających środowisko w strefie niskiej emisji, zostanie ustalone dopiero po wprowadzeniu zmian w ustawodawstwie krajowym.

Duże miasta są zobowiązane do tworzenia takich stref

Władze lokalne są zobowiązane do ustanowienia stref niskiej emisji od stycznia przyszłego roku na mocy Ustawy o paliwach alternatywnych.

Tylko duże miasta, kurorty i obszary uzdrowiskowe są zobowiązane do utworzenia takich stref: Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież, Birsztany, Druskieniki, Nerynga, Połąga, a także Onikszty, Troki, Jeziorosy (lit. Zarasai) i inne.

Na Starówce w Kownie od sierpnia obowiązuje strefa niskiej emisji. Za jazdę w tej strefie pobierana jest opłata w wysokości 2 euro.