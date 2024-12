Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszy się, że jedna z priorytetowych dziedzin – porządkowanie infrastruktury dróg i ulic – przebiega bardzo sprawnie, a wskaźnik asfaltowania tylko rośnie.

„Bardzo się cieszę, że w tym roku osiągnęliśmy już wyższy wskaźnik asfaltowania dróg i ulic w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co więcej, tegoroczne osiągnięcie jest w ogóle najlepszym wynikiem rocznym. Oznacza to, że udało się nie tylko utrzymać, ale nawet zwiększyć tempo prac asfaltowania. Dopóki warunki pogodowe pozwalają, prace jeszcze trwają. Oczywiście zbliżająca się zima w naturalny sposób zmniejsza ich objętość” – mówi mer rejonu wileńskiego R. Duchniewicz.

Zdaniem mera w rejonie wileńskim jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie poprawy stanu dróg i ulic rejonu, aby mieszkańcy mogli korzystać z wygodniejszej i bezpieczniejszej infrastruktury. Zaznacza, że ​​w miarę posiadanych środków, po usystematyzowaniu i uporządkowaniu wszystkich procesów, Samorząd te prace stara się efektywnie realizować.

Trwa asfaltowanie drogi na ulicy Kernavės we wsi Awiżenie w gminie Awiżenie, we wsi Łoza w gminie Ławaryszki, asfaltowanie ulicy Vingių w gminie Pogiry, a w gminie Zujuny we wsiach Gudele i Rajsze jest asfaltowana ulica Dangaus.

W gminie Bezdany trwa asfaltowanie ulicy Pakrantės, w gminie Kowalczuki trwają prace przygotowawcze do remontu drogi VL1749 i ulicy Margių we wsi Kowalczuki. Z zaasfaltowanych dróg cieszą się mieszkańcy wsi Bukiszki i Łoza gminy Ławaryszki oraz ulicy Eglių gminy Mickuny.

W gminie Sużany kończą się remonty ulicy Tvenkinių we wsi Werusowo, a w gminie Niemież trwają prace na ulicach Ilgoji w Kuprianiszkach i Ryto we wsi Niemież. W gminie Rzesza asfaltowana jest ulica Vilties we wsi Wierzbiszki.

Wraz z asfaltowaniem dróg wykonywane jest oświetlenie ścieżek, chodników i ulic, montaż parkingów itp.

W gminie Bezdany, we wsi Orwidowo trwa remont chodnika przy ulicy dojazdowej w pobliżu ul. Liepų, we wsi Kowalczuki, w gminie Kowalczuki, przy ulicy Bažnyčios, będą prowadzone prace przygotowawcze do odnowienia nawierzchni chodnika i asfaltu. Trwają także prace związane z rozbudową chodnika na ulicy Dvarvietės we wsi Werusowo w gminie Sużany.

W gminie Niemenczyn trwa budowa parkingu przy ulicy Mokyklos we wsi Rudowsie.

