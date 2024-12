Podsumowanie konkursów Stowarzyszenia Polonistów na Litwie

Uroczyste zakończenie XI Miniolimpiady Języka Polskiego oraz konkursu literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK odbyło się w eleganckich wnętrzach Ambasady RP w Wilnie. W wydarzeniu wzięli udział zarówno laureaci, jak i organizatorzy oraz zaproszeni goście, podkreślając wagę tego typu inicjatyw w pielęgnowaniu polskiej tożsamości na Litwie.

Cele konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie wykraczają daleko poza dydaktykę. To przedsięwzięcia, które łączą młodzież z jej polskimi korzeniami, rozwijają wyobraźnię i uczą spojrzenia na literaturę w szerszym, uniwersalnym kontekście.

— Nie chodzi tylko o rywalizację — tłumaczy Danuta Szejnicka, prezes stowarzyszenia. — Pragniemy, aby młodzi ludzie odkrywali piękno polskiego dziedzictwa, czuli dumę z języka i kultury, a jednocześnie uczyli się dostrzegać swoją tożsamość w szerokiej perspektywie europejskiej.

Tegoroczna edycja Miniolimpiady Języka Polskiego była szczególnie wyjątkowa, gdyż jej motywem przewodnim była twórczość polskiego noblisty Czesława Miłosza. Jego słowa: „Piękna jesteś ojczyzno moja, Europo” — stały się hasłem miniolimpiady, idealnie oddając przesłanie konkursu. Miłosz to autor, który w swojej poezji łączy lokalność z uniwersalnością, a jego twórczość to pomost między kulturą polską i europejską, co stanowi szczególną wartość dla młodych Polaków z Wileńszczyzny. Młodzi ludzie coraz częściej stawiają sobie pytania o to, kim jestem, w jakim stopniu kształtuje mnie rodzina, jak bardzo szkoła czy patriotyzm i kosmopolityzm wykluczają się bądź uzupełniają? Odpowiedzi na te pytania młodzież szukała w pracy pisemnej, której temat wymagał skonfrontowania własnych przemyśleń z bohaterem literackim — „Moje spotkanie ze Skawińskim przed utratą pracy latarnika, z Rudym przed akcją pod Arsenałem — o co mógłbym zapytać, co o sobie powiedzieć?”. Zdaniem jurorów prace były bardzo ciekawe, twórcze a młodzież wykazała się ogólną wiedzą, nie tylko dotycząca faktów z literatury. To bardzo budujące, zwłaszcza że już po raz drugi laureaci wyjadą do Warszawy, żeby stanąć w szranki konkursowe w finale w Warszawie.

Oto lista laureatów XI Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie:

I miejsce:

Izabela Paula Veiknytė (Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie naucz. Wiesława Gawerska-Žvirblis)

II miejsce:

Jakub Gołubowski (Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie naucz. Jolanta Pacyno)

Artiom Macijewski (Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie naucz. Stanisław Stankiewicz)

III miejsce:

Dominika Andrzejewska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie naucz. Renata Slavinskienė)

Amelia Maconko (Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu naucz. Grażyna Paulauskienė)

Krzysztof Rusiecki (Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie naucz. Bożena Ustjanowska)

Wyróżnienie:

Gabriela Kodis (Gimnazjum im. W. Syrokomli, naucz. Łucja Minowicz)

Monika Makowska (Gimnazjum w Mickunach, naucz. Krystyna Witlicka)

Adriana Iwanienkowa (Wileńska Szkoła Lazdynai, naucz. Jolanta Kuźmicka)

Zoriana Stankevičiūtė (Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, naucz. Bożena Borowska)

Aurelia Nakraszewicz (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, naucz. Krystyna Turkot)

Projekt jest dofinansowany przez Instytut Rozwoju języka Polskiego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Monika Urbanowicz