Magdalena Bielawska: „Nas, jako mniejszość narodową, najbardziej określa język”

Magdalena Bielawska, laureatka I miejsca w I Miniolimpiadzie, obecnie pracuje jako architekt i urbanista: „Wielokulturowe i wielojęzyczne tło kulturowe Wileńszczyzny wykształtowało we mnie poczucie bycia raczej obywatelką świata, niż Polką. Będąc nastolatką nie miałam potrzeby określania siebie poprzez przynależność do narodu czy państwa. Jednak z upływem czasu coraz więcej rozmyślam o tym, na podstawie czego w tej epoce samotności, w której tkwi moje — i wasze — pokolenie, mam odnaleźć swoje miejsce i wspólnotę. Ważną rolę w tych poszukiwaniach odgrywa poczucie tożsamości narodowej, którą kształtuje ciąg wyjątkowych wydarzeń w kraju i kolektywne doświadczenia społeczeństwa, w którym się wychowaliśmy. Nas, jako mniejszość narodową, najbardziej określa język. Szacunek do języka ojczystego jest przede wszystkim szacunkiem okazanym sobie samemu. Więc jestem dumna z tego, że kolejne pokolenie bierze udział w olimpiadzie języka ojczystego, bo to znaczy, że go zna, ale jest mi też trochę przykro, że musimy wybierać najlepszych w tym, w czym wszyscy powinniśmy być dobrzy”.

Zadania do Miniolimpady są przygotowywane przez polonistów pracujących w szkołach Wileńszczyzny przy współpracy z wykładowcami Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (dawniej Uniwersytetu Edukologicznego). Jest to bardzo cenna współpraca, gdyż w ten sposób nauczyciele zdobywają dodatkowe kompetencje twórcze, zgłębiają tajniki metodyki przedmiotu, natomiast nauczyciele akademiccy są blisko ucznia i spraw szkolnych.

Udział w Miniolimpiadzie jest niezwykłym przeżyciem dla młodego człowieka, który ma okazję wyjść z ławki szkolnej, tzw. strefy komfortu i powinien zmierzyć się z wyzwaniami nie tylko przedmiotowymi, ale i zapanować nad emocjami, nauczyć się przeżywać jak upadki, tak i wzloty.

Maryla Żukowska: „»Chodź, musisz odebrać nagrodę«, zrozumiałam, co się stało”

Maryla Żukowska, laureatka I miejsca w VI Miniolimpiadzie, obecnie prowadzi audycje radiowe w rozgłośni ZW.LT: „Moja przygoda z Minioplimpiadą rozpoczęła się oczywiście od zachęty mojej Pani polonistki Elwiry Bielawskiej, kiedy uczyłam się w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Pierwsza emocja, która wtedy do mnie przyszła to było oczywiście zdziwienie, bo zawsze wiedziałam, że w swoich wypracowaniach miałam dużo do powiedzenia, lecz z gramatyką nie zawsze byłam „na ty”. Tym niemniej zgodziłam się wziąć udział, ponieważ pomyślałam sobie, że było to wyzwanie dla mnie warte pokonania. Pamiętam, że długo się szykowałam i razem ze swoją Panią przeglądałyśmy różne konteksty, uczyłam się przysłów na pamięć, a także pracowałam nad trudnościami gramatycznymi, które wtedy miałam. No i nie bez powodu, ponieważ cały ten trud przyniósł mi wygraną.

Kiedy wszyscy razem czekaliśmy na wyniki i rozpoczęto ogłaszanie laureatów, pamiętam, że moje serce tłukło się niesamowicie i czułam przeogromny strach, ponieważ nie chciałam zawieźć swojej nauczycielki. Laureatów ogłaszano od trzecich do pierwszych miejsc i pamiętam, kiedy skończono ogłaszanie miejsc drugich strasznie się załamałam, bo nie usłyszałam swego imienia. Wygrana dla mnie wtedy była czymś nieosiągalnym i nie wierzyłam w to, że mogłam zająć pierwsze miejsce. Kiedy wyczytano moje imię od razu nawet nie zrozumiałam co się stało i tylko kiedy Pani Bielawska powiedziała do mnie: »Chodź, musisz odebrać nagrodę«, zrozumiałam, co się stało. No i rzeczywiście, wtedy wreszcie doszło do mnie, że tak naprawdę mam jakiś talent do pisania. Osobiście jestem niezmiernie wdzięczna za tę przygodę z Miniolimpiadą, ponieważ wtedy na nowo odkryłam w sobie miłość do literatury i języka polskiego. Zaczęłam czytać nie tylko literaturę szkolną, która w odróżnieniu od moich rówieśników, naprawdę mnie ciekawiła, ale także inne książki i poznałam przyjemność czytania.

Szczerze wierzę w to, że sztuka jest w stanie zmieniać ludzi i ich światopogląd, chyba właśnie dlatego po ukończeniu szkoły udałam się na studia Historii i Krytyki Sztuki, aby poświęcić swój czas na zagłębianie się w tajniki różnorodnych dzieł sztuki. Pragnę dla szerokiej publiczności przekazywać to, w jaki sposób kultura, książki, filmy, teatr i malarstwo są w stanie nas zmieniać na lepsze i pokazywać, jakie wartości w życiu są najważniejsze”.

Mamy nadzieję na to, że kolejne pokolenie uczniów szkół podstawowych stanie w szaranki potyczek językowych, zechce zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest pisanie tekstu argumentacyjnego, zanurzy się w czytanie tekstu ze zrozumieniem po to, aby tak jak koledzy i koleżanki z poprzednich lat nie spocząć na laurach, a wziąć udział w dużej olimpiadzie w klasach starszych, pielęgnować język polski, popularyzować kulturę polską.

Laureatami tegorocznej X Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie zostali:

I miejsce Kamila Siwicka (Progimnazjum im. Jana Pawła II, polonistka Bożena Ustjanowska)

II miejsce Lucyna Pietkiewicz (Progimnazjum im. Jana Pawła II, polonista Stanisław Stankiewicz)

II miejsce Jakub Stefanowicz (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, polonistka Grażyna Koczan)

III miejsce Kamila Ławrynowicz (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, polonistka Danuta Korkus)

III miejsce Miłana Maciulewicz (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, polonistka Lucyna Jaglińska)

III miejsce Magdalena Galiń (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, polonistka Iwona Nowikiewicz)

Wyróżnieni:

Dorota Sosnowska (Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, polonistka Ludmiła Kuzborska)

Rafał Antoni Iwaszko (Gimnazjum w Grzegorzewie, polonistka Teresa Bielak)

Emilia Pieszko (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, polonistka Krystyna Turkot)

Gabija Sidaravičiūtė (Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, polonistka Lilia Kondratowicz)

Justyna Rudzianiec (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, polonistka Lucyna Jaglińska)

Laureaci tegorocznej Miniolimpiady będą przygotowywali się do Olimpiady Języka Polskiego i Literatury dla Szkół Podstawowych (https://olijpsp.pl/niezbednik/ ).

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Klubu Włóczęgów Wileńskich, którzy opowiedzieli dla zebranej młodzieży o odradzającej się działalności Klubu. Wyga Włóczęgów, Herbert Kubiak, kontynuując już tradycję klubową zaprosił wszystkich do wspólnego odśpiewania „Kurdesza” przy Ladze Jedności.

Projekt został sfinansowany przez Związek Polaków na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz właścicieli kawiarni „Pierniki wileńskie” (lit. „Vilniaus meduoliai”), słodkie upominki dla nauczycieli przesłała poseł na Sejm Republiki Litewskiej Beata Pietkiewicz.

