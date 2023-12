W Wilnie odbyła się jubileuszowa X Miniolimpada Języka Polskiego

Wzięli w niej udział uczniowie klas ósmych ze szkół z polskim językiem nauczania z rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz m. Wilna. 5 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 37 uczestników pochyliło się nad arkuszami z zadaniami.

Miniolimpiada polonistyczna to ważne wydarzenie zarówno dla uczniów, jak też nauczycieli.

— Olimpiada to możliwość wykazania również dla nauczycieli swoich umiejętności twórczych. Zadania do miniolimpiady są przygotowywane przez nauczycieli pracujących w polskich szkołach na Litwie, recenzowane są przez wykładowców Uniwersytetu Witolda Wielkiego — wskazuje Danuta Szejnicka, polonistka z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Nauczyciel też musi się uczyć”

Cele i zadania

Celem miniolimpiady jest krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej; wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego, a także promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

— Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie przechodzi na etap wyższy, otrzymaliśmy bowiem zaproszenie z Warszawy, żeby grupka laureatów wileńskiej olimpiady mogła uczestniczyć w ogólnopolskich zmaganiach z języka polskiego i literatury dla szkół podstawowych — cieszy się Danuta Szejnicka.

Zadania, nad którymi pochylili się młodzi miłośnicy języka polskiego, składały się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z języka polskiego oraz pisemnej pracy twórczej. W pierwszej części uczniowie musieli wykonać zadania do wywiadu z Michałem Rusinkiem, osobistym sekretarzem polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej, której 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Jednym z zadań było też zinterpretowanie fragmentu wiersza Wisławy Szymborskiej „Jestem kim jestem. Niepojęty przypadek jak każdy przypadek”. W kolejnej części musieli napisać pisemną pracę twórczą na temat „Mówi się, że każdy człowiek rodzi się z jednym talentem. Czasem nie odkrywa go nigdy, lecz ten talent sprawia, iż wszyscy jesteśmy wyjątkowi. (Agnieszka Stefańska) Co sądzisz o słowach pisarki? Napisz wypowiedź argumentacyjną powołując się na bohaterów literackich i inne teksty kultury”.

— Pierwsza część zadań nie była dla mnie zbyt trudna — mówi Kamila Czupak, uczennica klasy VIII z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. — Bardziej musiałam się skupić na drugiej części, pracy pisemnej. Napisałam, że człowiek posiada wiele talentów, choć czasami nie wszystkie może zrealizować. Trudniej było się powołać na jakieś przykłady bohaterów literackich.

Czytaj więcej: Wracajmy do Szymborskiej!

W miniolimpiadzie udział wzięli uczniowie klas ósmych ze szkół z polskim językiem nauczania z rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz m. Wilna

| Fot. Anna Pieszko

Przedsmak „dużej” olimpiady

— Praca, którą wkładają poloniści, oraz to, że język polski staje się coraz bardziej słyszalny, coraz bardziej owocują. Owszem, jest trudno, ponieważ nierzadko uczniowie mają na co dzień do czynienia z czterema językami: polskim, litewskim, rosyjskim i angielskim i trudno jest im przechodzić płynnie z jednego kodu językowego na inny. W tak wielojęzycznym środowisku potknięcia językowe są nieuniknione, ale myślę, że uczniowie coraz lepiej sobie radzą. Da się zauważyć również taką „podwójną” polszczyznę: bo inaczej rozmawiają między sobą, a inaczej na lekcji. Najważniejsze jednak, że potrafią posługiwać się poprawnym językiem polskim — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla Renata Slavinskienė, polonistka z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Po zakończonych zmaganiach uczestnicy X Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie otrzymali dyplomy. Czekała na nich również niespodzianka: zawitał do nich św. Mikołaj z workiem świątecznych upominków.

— Uczestniczenie w takich wydarzeniach jest bardzo ważne. Uczniowie wkładają w przygotowania wiele trudu, kształcą się, poszerzają wiedzę. Spotykają się tu uczestnicy z różnych szkół na Wileńszczyźnie, mają oni okazję się przekonać, jak wiele jest osób, które językiem polskim się ciekawią. Nierzadko zawiązują się pomiędzy uczestnikami przyjaźnie. Poza tym jest to dla uczniów niejako próba sił, przedsmak tej dużej olimpiady polonistycznej skierowanej do uczniów klas starszych, w której mogą brać udział już za dwa lata — wyjaśnia Renata Slavinskienė.

Czytaj więcej: Łączone wyniki IX Miniolimpiady Języka Polskiego i „Balladomanii”. Ceremonia w murach Alma Mater Vilnensis [Z GALERIĄ]

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Organizatorem X Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

Partnerami — Dom Kultury Polskiej, Samorząd Miasta Wilna.

Wsparcia finansowego udzielili Związek Polaków na Litwie oraz Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Uroczyste podsumowanie X Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie i wręczenie nagród odbędzie 12 grudnia 2023 r. w Samorządzie m. Wilna (Konstitucijos pr. 3).

Zadania, nad którymi pochylili się młodzi miłośnicy języka polskiego, składały się z dwóch części

| Fot. Anna Pieszko